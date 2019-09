Oggi è un Fridays for future | ovvero “come marinare la scuola con la scusa del Clima”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Si chiamafor, ed è un modo facile, veloce e sicuro perlasenza subire canzonature di sorta da parte di genitori e insegnanti. Perché ‘salvare il mondo dal cambiamento climatico’ – cosa peraltro fattibilissima solo grazie ad una manifestazione in piazza – è più importante che andare ae imparare qualcosa di questo mondo, ovviamente. Ma attenzione, perché ciò che è scritto in queste prime tre righe vi sarà descritto come bigotto, come distruttivo, come frutto di un pensiero che non comprende la gravità delle situazione legata al Clima e soprattutto del pericolo che corre il nostro ambiente. Niente di più sbagliato. Se non altro perché questo giornale si chiama MeteoWeb e nasce proprio per parlare anche di Clima e di Ambiente. Valerio Portelli/LaPresse Ma MeteoWeb, come chiunque abbia un minimo di ragionevolezza e di buon ...

repubblica : Da 'Agire subito' a 'Zero emissioni', l'alfabeto della protesta dei Fridays for future che oggi porterà in piazza f… - LaStampa : Davanti alle immagini del terzo sciopero globale del clima, che si svolgerà oggi in oltre centocinquanta città di t… - PAOLOCARLESI : RT @RaiNews: Il movimento che oggi colora le piazze ha leader adolescenti. Come #RidhimaPandey, 11 anni #ClimateStrike -