Immigrato irregolare aggredisce intera famiglia

Milano - Immigrato irregolare aggredisce altri due agenti. La Sardone : "Aspettate il morto?" : Oggi, giovedì 19 settembre, sono stati aggrediti due poliziotti in servizio nei pressi della stazione Centrale di Milano , solo due giorni fa teatro di un'altra aggressione, a sfondo terroristico, nei confronti di un militare. Anche in questo l'aggressore è un immigrato , probabilmente libico, pregiud

Immigrato irregolare cammina su Statale di Foligno - fermato da Polfer : Rosa Scognamiglio Un Immigrato nigeriano, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e con ordine di espulsione, è stato fermato dalla Polfer mentre cammina va sulla Statale 3 di Foligno in direzione Spoleto Immigrato irregolare cammina a piedi nudi in autostrada. Un clandestino, trentenne di origini nigeriane, è stato fermato dagli agenti della Polfer mentre cammina va pericolosamente sulla Statale 3 "Flamina" a piedi nudi. L'uomo è ...

A Cosenza Immigrato irregolare palpeggia bimba di 13 anni : Arrestato un 29enne della Guinea per atti sessuali con minore. Era sbarcato a Lampedusa nel 2016 e aveva chiesto la protezione internazionale. Un immigrato irregolare della Guinea è stato arrestato per aver palpeggiato una bimba di 13 anni in una zona centralissima di Cosenza. Il fatto è avvenuto lo scorso 13 giugno, intorno alle 19, in una delle vie più frequentate della città. La ragazzina stava tornando a casa quando è ...