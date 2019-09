Immigrati | torna alla Camera lo ius culturae | cittadinanza a chi completa un ciclo di

Immigrati - porti aperti : i militari temono di tornare a fare i "taxi del mare" come le Ong : Il nuovo governo giallo-rosso con la sua linea più morbida sui migranti preoccupa non poco la Marina militare. Alla Difesa si vocifera che adesso il rischio che l'esecutivo Conte possa rimettere in campo le navi militari si fa sempre più concreto, rivela il Giornale in un retroscena, come negli anni