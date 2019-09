Elettronica flessibile e apprendimento profondo permettono di controllare una sedia a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Immaginate unaa rotelle elettrica, che non necessita di pulsanti o comandi per muoversi, perché si interfaccia direttamente con il cervello del proprietario. È quello cui stanno lavorando i ricercatori del Georgia Institute of Technology, della Wichita State University (Kansas) e dell’Università del Kent in Inghilterra. Sei pazienti sono stati dotati di un chip elettronicoche si collega con un cerotto alla parte posteriore del collo. Comunica senza fili consentendo, appunto, un controllo wireless completamente portatile per sedie a rotelle. Si tratta di una soluzione sperimentale di interfaccia indossabile cervello-macchina (BMI), che potrebbe un giorno rimpiazzare gli strumenti di elettroencefalografia (EEG) convenzionali usati per misurare i segnali del cervello umano. Crediti: GeorgiaTech Gli esperimenti con laa rotelle sono un esempio di quello che ...

ecplanet : Tecnologia senza calore per l'elettronica flessibile - PianetaDeals : CODICE SCONTO Neewer Kit di Luce LED Anulare Dimmerabile 14 Pollici,Inclusi:Compatta Luce LED Bicolore/Supporto C… -