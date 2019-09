Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Si sedimenterà”.non ha dubbi: l’onda montante del “for” si trasformerà in un movimento più strutturato. Politico e di sinistra. In piazza a Roma, stamane non è andato - “non c’ero e mi dispiace”, sospira - ma, da intellettuale, e insegnante di liceo, da sempre è interessato alle idee, alle tendenze, ai comportamenti, ai cambiamenti che riguardano i giovani e da tempo segue con attenzione quanto sta accadendo in Italia e nel mondo per fermare il surriscaldamento globale e contrastare i cambiamenti climatici. Oggi manifestazioni in nove nazioni del mondo, in Italia in oltre centottanta città. Milioni di giovani in piazza. Secondo lei,, questo movimento crescerà o è destinato a sgonfiarsi?“Secondo me si sedimenterà. I movimenti hanno ...

HuffPostItalia : Christian Raimo: 'Fridays for Future si sedimenterà' - Cate_Giangrasso : Dimenticare Roma - nhaima : 'Dimenticare Roma. [..] questa città è sempre meno una città speciale, ma una qualunque provincia del globo, una gr… -