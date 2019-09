Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un uomo è statomentre era alla guida del suo camion, nel piazzale dello zuccherificio Coprob di Minerbio, in provincia di. L’allarme è scattato subito, ma il 118 non è riuscito a salvare la: si tratta di Rachid Nfir, 47enne di origine marocchine. A investirlo potrebbe essere stato un, un autotrasportatore calabrese di 51 anni, che ora èper omicidio. I primi accertamenti dei carabinieri, che hanno ascoltato vari testimoni, tendono a escludere che l’investimento sia stato accidentale, ma non è chiaro se l’uomo volesse realmente uccidere Nfir o se la situazione sia degenerata e le conseguenze siano andate oltre le sue intenzioni. I due, poco prima, erano stati visti litigare in modo violento. Inoltre, alcuni testimoni – racconta il Resto del Carlino – avrebbero visto l’investitore travolgere volontariamente la ...

fattoquotidiano : Bologna, camionista travolto e ucciso: indagato un collega con cui la vittima aveva litigato poco prima - Nutizieri : Bologna, camionista travolto e ucciso dopo lite - corrierebologna : Bologna, camionista travolto e ucciso dopo lite -