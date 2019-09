Sconcerti | Ancelotti squilibra la squadra Forse sta giocando troppo con i suoi

Sconcerti : “Se Ancelotti non sbaglia le dosi - ha la squadra più completa” : Mario Sconcerti , editorialista per il Corriere della Sera, esalta il Napoli definendolo “La Grande Bellezza” Ecco le parole del noto giornalista: “Poi c’è il Napoli, sette reti subite nelle prime due giornate, una sola nelle ultime due. Il Napoli è la squadra più bella del campionato, è l’unica anche ad avere un parco giocatori di soli titolari, l’unica ad avere due grandi centravanti, Llorente e Milik. Ancelotti ha il ...

Sconcerti : il Napoli è la vera avversario dell’Inter. Ancelotti dovrà essere umile : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la diversità di Inter e Napoli . E’ il Napoli la vera antagonista dell’Inter, scrive. Ora tutto è nelle mani di Ancelotti . L’Inter finora ha subìto un solo gol. Sette meno del Napoli . Quella nerazzurra è la miglior difesa d’Italia. “L’Inter non è irresistibile, ma chiude tutto, quindi rilancia continuamente. In qualche modo gli avversari rimbalzano, si trovano sempre la palla ...

Sconcerti : “Napoli dominato. Perché Ancelotti ha tolto Insigne? Non sembrava infortunato” : La somma algebrica che risulta dalla partita di ieri sera, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è di due ottime squadre, “una delle quali però è nettamente superiore all’altra”. Il Napoli ha subito 7 reti in due partite. Manolas non ha ancora i tempi della squadra, Koulibaly ha fatto pochi allenamenti, solo 15. Ci sarà tempo, scrive Sconcerti, per vedere un Napoli migliore, ma intanto “è stato abbastanza ...