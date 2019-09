Napoli | i tifosi contro Ancelotti | “Tutta colpa sua | doveva mettere Llorente”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019): le dichiarazioni dei supporter azzurriLa sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. Iazzurri hanno commentato la prova degli uomini di Carlonel corso di Campania Sport, programma in onda sull’emittente Canale 21. Tante le critiche mosse nei confronti del tecnico dei partenopei. “Il colpevole? Carlo! Perché non ha schierato dal primo minuto Fernando Llorente che stava in forma?. Laè di Carlo. Penso che l’allenatore abbia qualche. Partita strana, abbiamo sprecato tanto”. Queste le testimonianze di ...

llorentefer19 : Molto felice per la vittoria e per il mio primo gol con il Napoli! ???????? Grazie tifosi per il vostro sostegno… - tancredipalmeri : Grande Napoli, grande squadra, grande Ancelotti, grande De Laurentiis. I tifosi ringrazino per quello che hanno, i… - DAZN_IT : Llorente è già entrato nel cuore dei tifosi del Napoli ?? #LecceNapoli #DAZN -