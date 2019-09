Mostra per giudice Terranova a 40 anni dal delitto

Torino - polemica su Lombroso per Mostra fotografica : "Scatti razzisti" : Pina Francone Scoppia il caso a Torino per la selezione di foto dell'antropologo esposta al Museo del Cinema: "Discrimina i napoletani" La scritta "Delinquenti napoletani" e sotto una carrellata di foto di malviventi partenopei. È così che è scoppiata la polemica sulla mostra fotografica dell’antropologo Cesare Lombroso esposta (fino al 6 gennaio) al Museo del Cinema di Torino. "I 1000 volti di Lombroso", inaugurati il 25 settembre, ...

Napoli - Mostra di Miró : al Pan 80 opere dell’artista spagnolo : L’attesa è finita. Al via oggi, 25 settembre, al Pan (Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60) la mostra “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”, a cura di Robert Lubar Messeri, professore di storia dell’arte all’Institute of Fine Arts della New York University, sotto la guida di Francesca Villanti. È visitabile tutti i giorni della settimana - tranne il martedì - dalle 9:30 alle 19:30 (la biglietteria chiude un’ora prima). Fino al 23 febbraio ...

L.A. Noire : The VR Case Files è disponibile per PSVR e un nuovo video ci Mostra una marea di giochi in arrivo per il visore di Sony : Dopo alcune speculazioni fondate a seguito di una valutazione PS4 da parte del PEGI, ora è ufficiale: L.A. Noire: The VR Case Files è disponibile per Playtation VR. Il gioco investigativo è apparso durante la presentazione State of Play."L.A. Noire: The VR Case Files ti mette direttamente nei panni del detective Cole Phelps nel tentativo di risolvere crimini brutali, trame e cospirazioni ispirati a casi reali del 1947 di Los Angeles, uno dei ...

“Ho perso 50 chili”. Jessica Simpson Era così : grassa e irriconoscibile. La cantante torna in forma e Mostra la nuova lei : Non le hanno mai perdonato di essere ingrassata così tanto, o meglio, di aver dichiarato di essere felice nelle sue forme più morbide e materne. Questo è successo ben due volte, nel 2013 e nel 2019, quando Jessica è rimasta incinta e con la gravidanza ha preso 50 chili. Le sue foto hanno fatto il giro del web e lei è stata massacrata a suon di critiche e commenti al veleno. Jessica Simpson, da sex symbol nel film “Hazzard” del ’05, aveva messo ...

Il director di Bayonetta 2 ci Mostra una concept art per un progetto originale realizzata da Tatsuya Yoshikawa : Che fine ha fatto Yusuke Hashimoto, producer di Bayonetta e director di Bayonetta 2? A quanto pare, lo sviluppatore è al lavoro su un progetto dopo l'addio a Platinum Games.Yusuke Hashimoto ha lasciato Platinum Games nel mese di febbraio di quest'anno e, ora, ha condiviso un nuovo artwork "per un progetto originale". L'immagine è realizzata da Tatsuya Yoshikawa, che in precedenza ha lavorato al character design per titoli come Breath of Fire e ...

Un nuovo video di Need for Speed Heat Mostra l'estesa personalizzazione dei veicoli : Need for Speed ​​Heat arriverà l'8 novembre e un nuovo video emerso in rete mostra il suo nuovo sistema di personalizzazione dei veicoli. Oltre alle tipiche opzioni di personalizzazione (come la modifica di cerchi, spoiler e colore), Need for Speed: Heat offrirà alcune opzioni aggiuntive interessanti. Ad esempio, potrete creare i vostri adesivi per auto e posizionare i loghi disponibili dove vorrete. Questo è qualcosa che ...

Arte in corsia : al via domani al Policlinico Gemelli una Mostra per sostenere i piccoli pazienti : Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’Arte muovendosi in opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor ...

Ara Pacis - Mostra Claudio Imperatore : eventi 24 settembre / 1 – 9 ottobre 2019 : Roma – Nell’ambito della grande Mostra “Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia” (Museo dell’Ara Pacis, fino al 27 ottobre 2019), l’Auditorium del Museo ospiterà tre appuntamenti dedicati alla figura dell’Imperatore Claudio e alla sua azione politica e giuridica, promossi da Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale. Nel corso del primo appuntamento ...

Sanlorenzo a Londra per la Mostra “I-Made” [GALLERY] : Sanlorenzo vola a Londra per la mostra “I-Made” in occasione del London Design Festiva. Gli yacht Sanlorenzo scelti per raccontare l’unicità della creatività italiana nel progetto espositivo curato da Giulio Cappellini Dal 19 al 22 settembre, Sanlorenzo, eccellenza della nautica, sarà a Londra per partecipare all’edizione inaugurale di I-Made (Italian Manufacture, Art and Design Exhibition), progetto espositivo curato dal celebre ...

Un nuovo video gameplay Mostra Sniper : Ghost Warrior Contracts in azione : Gli appassionati di cecchinaggio sapranno che a novembre arriverà il nuovo Sniper: Ghost Warrior Contracts di CI Games.Manca ancora un po' di tempo prima dell'uscita del nuovo capitolo della serie ma, per lenire l'attesa, ecco che IGN ha deciso di pubblicare un video gameplay che ci permette di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche di gioco."Immergiti nell'esperienza di gioco perfetta di un tiratore scelto nelle terre inospitali della ...

Nuovi personaggi di Yakuza : Like A Dragon si Mostrano in alcune immagini : La serie Yakuza sta attraversando un grande cambiamento con l'ultimo gioco della serie in arrivo all'inizio del prossimo anno. Yakuza: Like a Dragon vedrà la saga passare da un gioco di tipo brawler della vecchia scuola a un gioco di ruolo giapponese in piena regola. Include alcuni aspetti tipici degli RPG giapponesi, come ad esempio i molti personaggi secondari. E oggi otteniamo uno sguardo a due di loro.Il primo personaggio svelato è Koichi ...

Pordenone - oltre cento opere d’arte mancano all’appello. “E capolavori di Picasso e Chagall mai esposti”. Il Comune : “In Mostra l’anno prossimo” : Decine di opere d’arte scomparse da un museo, un’inchiesta della Procura, la sparizione che probabilmente affonda le radici a fatti di cent’anni fa, ai tempi della prima guerra mondiale. Succede a Pordenone, dove l’estate è passata tra esposti, interrogazioni, lettere, precisazioni intorno al museo cittadino. All’appello, secondo i dati degli ultimi inventari, mancano 140 opere, delle quali 35 sono state ritrovate: ...

Ilaria Spada a poche settimane dal parto : si Mostra ‘così’ e lascia tutti a bocca aperta : Difficile che Ilaria Spada finisca sulle pagine del gossip, vista la proverbiale riservatezza che da sempre contraddistingue lei e suo marito, Kim Rossi Stuart. L’occasione stavolta è fornita dal photocall romano di “Tutta un’altra vita”, il film diretto da Alessandro Pondi in cui la bella Ilaria recita al fianco di Enrico Brignano e Paola Minaccioni. La Spada, 38 anni, è tornata davanti ai fotografi meno di due mesi dopo il parto e beh, ha ...

Death Stranding si Mostra in un nuovo imperdibile video gameplay : Come già annunciato in precedenza, Hideo Kojima è salito sul palco della Tokyo Game Show 2019 per presentare un nuovo filmato di gameplay dell'attesissimo Death Stranding. Il video è ancora una volta incentrato sul protagonista Sam Bridges ed approfondisce diversi aspetti del sistema di personalizzazione a disposizione del giocatore.Da quanto visto nel video potremo infatti avere pieno controllo sulla personalizzazione sia degli accessori di Sam ...