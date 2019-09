ID@Xbox Game Pass | in programma per oggi un nuovo appuntamento dedicato ai giochi indie

Il nuovo episodio di Inside Xbox andrà in onda a mezzanotte con tantissime novità su Project xCloud - Xbox Game Pass e X019 : Per non lasciare troppo spazio allo State of Play di Sony, anche Microsoft ha in programma per oggi una presentazione dal vivo.Oggi, infatti, andrà in onda un nuovo episodio di Inside Xbox. La compagnia lo ha annunciato a sorpresa poco tempo fa, delineando alcuni degli argomenti di cui si discuterà. Innanzitutto, si parlerà di Project xCloud, il servizio streaming di Microsoft.Ci sarà spazio anche per Xbox Game Pass, anche se questo è ormai ...

Project xCloud - Xbox Game Pass e molto altro nel prossimo Inside Xbox : Microsoft ha confermato che un nuovo Inside Xbox arriverà il 24 settembre e ha rivelato i primi dettagli sulla prima trasmissione post-Gamescom.L'evento presenterà "enormi aggiornamenti" su Project xCloud, molto vicino al suo debutto nell'anteprima pubblica di ottobre, e altre notizie sull'X019 di novembre e sui prossimi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, in particolare quelli per PC.Per quanto riguarda xCloud, otterremo più "dettagli" e forse ...

Xbox a Milan Games Week 2019 : Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Xbox conferma la sua presenza alla Milan Games Week 2019, l’evento italiano più atteso dagli appassionati dei videogiochi, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 27 al 29 settembre. A pochi giorni dall’evento, Microsoft svela la lineup imperdibile di titoli che saranno giocabili presso lo stand, situato all’interno del Padiglione 12 della fiera: oltre a Gears 5, l’acclamato ultimo episodio ...

Jump Force - Bloodstained : Ritual Of The Night e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass (popolare servizio in abbonamentoche consente l'accesso ad un vasto catalogo di giochi, in continua espansione). Di seguito vi riportiamo la scaletta completa."I più famosi eroi dei manga vengono gettati su un nuovo campo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, la Jump Force reggerà le sorti dell'intera umanità. Crea il tuo avatar e ...

Gears 5 ha dato una forte spinta alla diffusione di Xbox Game Pass : Gears 5 è disponibile solo da qualche tempo e sembra proprio che la sua uscita abbia fatto molto bene alle vendite di Xbox Games Pass, servizio in abbonamento di Microsoft che consente di avere accesso ad una vasta libreria di titoli.La notizia arriva dal famoso analista Daniel Ahmad (Niko Partners) che tramite un post su Twitter ha annunciato che l'uscita della nuova esclusiva Microsoft si è rivelata un colpaccio, e che ha contribuito ad ...

C'è un titolo per PC che cambia le impostazioni grafiche anche su Xbox tramite Game Pass - articolo : In un mondo in cui si sviluppano titoli cross-platform, uno dei principali fattori di differenziazione tra le versioni console e quella PC è la capacità di modificare le impostazioni grafiche: una necessità, visto che un PC da gioco può essere costituito da una vasta gamma di componenti diverse. I menu grafici nei giochi console sono invece una rarità, per ovvi motivi, e ciò rende la scoperta che abbiamo fatto ancora più interessante. Regolare i ...

Gears 5 - Dead Cells e molti altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass : Tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, popolare servizio in abbonamento che consente di avere accesso ad un vasto catalogo di giochi. Di seguito tutti i dettagli: Giochi in arrivo su console Giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass su console Leggi altro...

Gamescom 2019 : Devil May Cry 5 - Stellaris ed Age of Empires Definitive Edition sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass : Durante l'Xbox Inside che si sta tenendo in questi minuti è stato annunciato che tre nuovi giochi entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass a partire da oggi.Devil May Cry 5, Stellaris ed Age of Empires: Definitive Edition, quest'ultimo su PC, sono già disponibili per tutti gli abbonati. Devil May Cry 5 è l'ultima novità della serie di Capcom ed è stata una delle più grandi uscite della prima metà dell'anno. Stellaris, invece, è un ...

Microsoft aggiunge altri due nuovi giochi a Xbox Game Pass : Oggi Microsoft non ha annunciato uno, ma ben due nuovi giochi che si uniscono alla line-up di Xbox Game Pass.Il servizio attualmente conta circa duecento titoli in totale. Più specificamente, le nuove entrate annunciate sono il successo indie Yoku's Island Express e Life is Strange 2 Episode 3.Il primo è disponibile sia sulla versione Xbox One di Game Pass che sulla versione PC, mentre il secondo è disponibile solo su Xbox One.Leggi altro...

Session : il successore spirituale di Skate arriverà a settembre su Steam Early Access e a ottobre su Xbox Game Preview : Il gioco di simulazione di Skateboard Session arriverà su PC tramite Steam Early Access il 17 settembre e su Xbox One tramite Xbox Game Preview a ottobre, ha annunciato lo sviluppatore Crea-ture Studios. La versione finale dovrebbe essere lanciata all'inizio del 2020.Ecco una panoramica del gioco e della versione Steam Early Access, tramite Crea-ture Studios:"Ispirato all'era d'oro dello Skateboard (dai primi anni '90 ai primi anni 2000), ...

Descenders : gli sviluppatori affermano che le vendite sono quadruplicate grazie ad Xbox Game Pass : Come ben saprete, Xbox Games Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft che vi permette di avere accesso ad una vasta libreria di giochi sempre in aggiornamento, secondo gli ultimi dati milioni di utenti lo stanno utilizzando ed aumentano sempre di più.Senza dubbio Xbox Games Pass permette agli utenti di risparmiare molti soldi, tuttavia pare sia conveniente anche agli stessi sviluppatori, in quanto possono utilizzarlo come mezzo per ...

Xbox Game Pass : nuovi giochi potrebbero essere annunciati durante la Gamescom 2019 : Xbox Game Pass è l'apprezzatissimo servizio di Microsoft che consente ai giocatori di avere accesso ad una libreria di titoli in costante aggiornamento, al costo di un abbonamento. Secondo un aggiornamento proveniente dalla pagina Twitter del servizio, sembra proprio che Xbox Game Pass sarà uno dei protagonisti della Gamescom 2019, saranno infatti annunciati nuovi giochi per il popolare servizio di Microsoft. Vi ricordiamo inoltre che la ...

Perfect Dark : il boss degli Xbox Game Studios parla del possibile reboot : Durante un'intervista con Game Informer, il boss degli Xbox Game Studios, Matt Booty, ha discusso di tutto quello che riguarda il mondo Xbox e, in particolare, un momento di questa intervista è stato piuttosto interessante perché lo ha visto parlare di un probabile reboot di Perfect Dark.Ovviamente, Booty non è stato molto preciso su cosa potrebbe accadere con l'amata IP di Rare, ma ha condiviso alcune informazioni sul modo in cui Microsoft ...