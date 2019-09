È morto Jacques Chirac | ex presidente francese

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) È, uno dei politici francesi più noti, anchedella Repubblica dal 1995 al 2007 e sindaco di Parigi. L'annuncio della morte è stato dato dalla famiglia. Aveva 86 anni. «Ilsi è spento questa mattina nel cerchio della sua famiglia, pacificamente», ha detto Salat-Baroux, marito di Claude. https://twitter.com/RomainBerchet/status/1177164502187597825 Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo era stato costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico e le sue condizioni di salute erano sempre meno buone tanto che c'era stata appena un paio di giorni fa la notizia, falsa, della sua morte.

