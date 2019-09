Come rendere le imprese più competitive | convegno a Ragusa

Come dimagrire 4 Kg in dieci giorni : dieta per riprendere subito la forma : Vi proponiamo una dieta che permette di smaltire velocemente, in soli dieci giorni, ben 4 chili e riacquistare una buona forma fisica. Buttare giù qualche chilo nel giro di pochi giorni aiuterà la vostra autostima: guardarsi allo specchio e notare che in poco tempo il proprio corpo ha cambiato forma in meglio è un grande incentivo a non abbandonare la dieta e a praticare con regolarità attività sportiva per mantenere il peso forma conquistato. ...

Platinette : “Mi manca un affetto. Il primo fidanzato mi scaraventò dal Maggiolino urlando : ‘Io non sono Come te’. Da lì ho iniziato a prendere peso” : Niente più tv per Platinette. È ora di una dieta seria. In un’intervista rilasciata al Corriere Mauro Coruzzi ha spiegato che non parteciperà alla prossima stagione di Italia sì! perché dovrà iniziare una cura importante contro il “mangiare compulsivo”. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso – ha spiegato – oramai per scendere la scala di quello studio tv mi appoggiavo al corrimano claudicante come se avessi sulle spalle ...

Case per studenti - ecco Come rendere l’immobile più appetibile : I grandi investitori puntano sugli studentati, in Italia ancora pochi se paragonati al resto d’Europa. E si differenziano per fascia, dallo standard al lusso

Mette in valigia una bottiglia di Cognac - ma prima di prendere l’aereo ai controlli se ne accorgono - Come reagisce : Una donna doveva imbarcarsi su un aereo e aveva con se una bottiglia di Cognac. Poiché ai controlli le hanno spiegato che non poteva portarla tra i bagagli a mano la donna, invece che lasciare la bottiglia, di fronte agli agenti l’ha aperta e l’ha bevuta tutta di un fiato. Subito dopo è stata malissimo tanto da non riuscire più a reggersi in piedi da sola. Gli agenti che hanno assistito alla scena non credevano ai loro occhi e, appena la signora ...

Come rendere privati canali e playlist salvate su YouTube : Nel momento in cui ci si decide ad accedere su YouTube con il proprio account Google, viene automaticamente creato un canale personale. Da questo canale è possibile ovviamente caricare dei contenuti e condividerli con l’enorme leggi di più...

Ancelotti : «Sbagliato rendere oggettivo il fallo di mano - non si può saltare Come birilli» : Carlo Ancelotti prende posizione sulla nuova regola per il fallo di mano e auspica un passo indietro da parte della federazione internazionale. «La nuova regola sui falli di mano è molto complicata, ha reso più complicate le decisioni arbitrali. Hanno cercato di rendere il fallo di mani il più oggettivo possibile. Io credo invece che dovrebbe essere a discrezione dell’arbitro, mi auguro che possa esserci un passo indietro. Nella prima giornata ...

Come rendere iPad Pro una specie di Surface Studio : Necessità, volontà e per qualcuno ossessione, la produttività è un’attitudine che ha sancito la nascita di tanti dispositivi ed accessori mirati a semplificare il lavoro in ufficio e in mobilità. Uno degli esempi in tal senso è l’iPad Pro che, Come molti device Apple, ha convinto tante piccole aziende a creare oggetti ad hoc per ampliare il funzionamento e la possibilità d’uso del tablet. Uno degli ultimi arrivati è MagicDock, un supporto ...

Huawei potrebbe prendere il largo in campo fotografico - Come risponderà Samsung? : Huawei farà ulteriori passi avanti in campo fotografico con il suo Mate 30 Pro: riuscirà Samsung a rispondere per le rime già con Galaxy Note 10 oppure è destinata a restare un po' indietro? L'articolo Huawei potrebbe prendere il largo in campo fotografico, come risponderà Samsung? proviene da TuttoAndroid.