Anelli e cattedrale | Milan e Inter presentano progetti nuovo stadio

La Cattedrale e Gli Anelli - i due progetti per il nuovo stadio di Inter e Milan : Milan e Inter hanno finalmente svelato i due progetti attualmente in corsa per il nuovo stadio di Milano. Sono quelli di Populous e di Manica-Cmr, mostrati oggi al pubblico. La Cattedrale di Populous Quello di Populous è “La Cattedrale”. Uno stadio eco sostenibile che non sarà solo il luogo deputato ad ospitare delle partite di calcio, ma sarà la rappresentazione dell’anima più storica e intima di Milano, prendendo spunto dai luoghi più ...