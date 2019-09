Scoprono di essere in quattro ad amare lo stesso uomo e la vendetta che organizzano

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2019)donne hanno scoperto diloe che quest’ultimo a nessuna delleaveva detto dell’esistenza delle altre. Quandoquesta realtà decidono di escogitare insieme una. Questa vicenda è accaduta nel Wisconsin, e ledonne hanno deciso che la giusta punizione per quell’traditore era quella di incollare le sue parti intime allo stomaco. E così hanno deciso che una delledoveva organizzare un appuntamento romantico. Dopo la donna lo ha legato al letto promettendogli un incontro particolare e, a sua insaputa gli ha messo della colla sullo stomaco e poi ha fatto il resto. Lo hanno lascato in quel modo nell’albergo portandogli via il portafogli e il cellulare. Ora ledonne, di cui una era la moglie, rischiano diarrestate.

