Megan Fox contro Hollywood | Mi vedevano come un oggetto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Diventata un’icona di bellezza e sensualità grazie alla saga dei Transformers e all’horror Jennifer’s Body,Fox da tempo ha deciso di prendersi una pausa dalle scene. Di lei infatti si sono perse le tracce dal 2009, tranne che per piccoli parti in film indipendenti. È sposata con Brian Austin Green, l’attore di Beverly Hills, ed è mamma di tre splendidi bambini. Dietro il suo ritiro dalle scene però c’è una ragione, e l’attrice lo rivela in una recente intervista che ha rilasciato a Entertainment Tonight.Per festeggiare il decennale di Jennifer’s Body,Fox confessa di aver sofferto di depressione perché dal mondo dinon è stata vistaun’attrice maunsessuale. "Credo di aver avuto un vero e proprio crollo psicologico. Non venivo vistaunsolo nei film ma anche nella vita vera – afferma -. Accadeva di continuo e tutto questo mi ha ...

