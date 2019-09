L’Austria sta distruggendo un ghiacciaio sulle Alpi per realizzare piste da sci

L’Austria sta distruggendo un ghiacciaio per espandere una stazione sciistica : le ruspe scavano nel ghiaccio [GALLERY] : Distruggere un’area di 64 ettari (pari a circa 90 campi da calcio) sull’aspro paesaggio di un ghiacciaio per creare piste da sci. A questo assurdo progetto si stanno opponendo l’Associazione alpina austriaca, il WWF e in più in generale, tutti gli amanti della natura, che stanno chiedendo l’interruzione immediata dello sviluppo del ghiacciaio Pitztal, in Austria. In una conferenza stampa ad Innsbruck, le due associazioni hanno criticato ...

Combinata nordica - Costa quattordicesimo a Planica dopo il salto : in testa L’Austriaco Rehrl : Rehrl guida dopo il salto nel Gran Prix di Planica, Costa chiude quattordicesimo e partirà nello ski-roll con 58 secondi di svantaggio L’austriaco Franz-Josef Rehrl è in testa alla tappa di Gran Prix di Combinata nordica in corso di svolgimento a Planica (Slo). Il biancorosso ha totalizzato 132,1 punti, dopo il turno di salto e precede il norvegese Espen Andresen, che si fermato a 130,9 e partirà nello ski-roll con 5 secondi di ...

Dovizioso passa Marquez all’ultima curva e conquista L’Austria : Andrea Dovizioso ha vinto uno spettacolare GP d’Austria superando all’ultima curva Marc Marquez, dopo una battaglia senza esclusione di colpi con il campione spagnolo durata dal primo all’ultimo giro. Dovizioso, scattato molto bene al via dalla prima fila, al sesto passaggio ha superato Quartararo, leader provvisorio della gara, seguito subito da Marquez, con cui ha […] L'articolo Dovizioso passa Marquez all’ultima curva e conquista ...

MotoGp – Vinales non perde la motivazione - Maverick ammette : “L’Austria è una pista difficile - ma…” : Maverick Vinales carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per Maverick Vinales. Tornato in pista motivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo in pista a Brno. Dopo la giornata di test di lunedì Vinales ed ...