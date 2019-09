La UEFA Nations League cambia format dal 2020

Le novità del calcio europeo : dalle nuove regole della Nations League alla nascita della UEFA Europa Conference League : Dal cambio di format della Nations League alla nascita della nuova UEFA Europa Conference League: ecco come cambia il calcio europeo Un piccolo restyling per la Nations League e la creazione di una competizione europea tutta nuova. Sono queste le principali modifiche decise dal comitato Esecutivo UEFA riunito oggi a Lubiana. La Nations League avrà una nuova struttura nella stagione 2020-2021, con con 16 squadre nelle Leghe A, B e C mentre ...