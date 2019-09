La Porta dei Sogni | casting aperti per lo show di Mara Venier

P&G : a Campus Party il racconto di come Big Data e Realtà Virtuale supPortano l’innovazione dei prodotti per la cura della persona e della casa : Quest’estate a Campus Party Italia, evento dedicato all’innovazione ed alla creatività, era presente P&G, gruppo internazionale a cui fanno capo alcuni dei più conosciuti marchi nell’ambito dell’igiene personale e della casa (Gillette, Dash, Braun, Pampers ed Oral-B per citarne alcuni), sia nella veste di sponsor sia con propri dipendenti impegnate nei talk sui palchi. Per sapere cosa porta un colosso che ...

Carige - Modiano all’assemblea dei soci ricorda : “Svalutare di 200 milioni il Portafoglio crediti senza paracadute fu scelta drammatica” : E’ il giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige. I soci devono votare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell’operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell’istituto ligure. Ad aprire i lavori, il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555% (Vittorio ...

Norvegia Lo scioglimento dei ghiacci Porta alla luce reperti di 4.500 anni fa : Lo scioglimento dei ghiacci porta alla luce reperti archeologici dell’età del Bronzo Come sappiamo,l’aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale può avere conseguenze disastrose ma ogni tanto regala qualche sorpresa, com’è accaduto in Norvegia dove dai ghiacci sono emersi una serie di reperti antichissimi, risalenti a 4.500 anni fa Come riporta l’archeologo Christopher Prescott – […] L'articolo Norvegia Lo scioglimento dei ...

PAPA/ Carcere - nella storia i vinti sono più imPortanti dei vincitori : Ieri in Piazza San Pietro PAPA Francesco ha dato appuntamento a tutti coloro che operano all'interno delle carceri. Non possono diventare parcheggi

Il nuovo metodo dei rom per scassinare ogni Porta : Le ladre nomadi sono state arrestate a Roma dopo aver forzato il portone di un condominio con una lastra di plastica. Le hanno beccate in flagrante, mentre tentavano l'ennesimo furto. Quattro ladre rom sono state arrestate dai carabinieri, a Roma, dopo aver forzato il portone di un condominio servendosi di una lastra di plastica ottenuta del contenitore di un detersivo. Nelle ultime ventiquattro ore, come riporta Leggo, i militari capitolini ...

Genoa-Atalanta - l’imPortante decisione dei tifosi rossoblu per il match di campionato : Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, inizio importante in casa Genoa che nelle prime due giornate ha conquistato ben quattro punti frutto della vittoria contro la Fiorentina e del pareggio all’esordio contro la Roma. Adesso la squadra è al lavoro per preparare la partita contro l’Atalanta, in arrivo un importante segnale da parte dei tifosi che nonostante la ...

Testo e traduzione di Father Of All dei Green Day - il nuovo singolo Porta un concerto in Italia : Father Of All… è il nuovo singolo dei Green Day, annunciato a sorpresa alle ore 18.00 di ieri insieme ad un unico concerto in Italia, a Milano nel 2020. I Green Day saranno impegnati in un lungo tour internazionale con Fall Out Boy e Weezer ma nel 2020 terranno anche alcuni concerti da unici headliner. La tappa Italiana non fa parte del The Hella Mega Tour presentato da Harley-Davidson e vedrà i Green Day in concerto con i Weezer. ...

È morto Robert Frank - uno dei più imPortanti fotografi del Novecento : Aveva 94 anni ed era famoso soprattutto per il reportage "The Americans", che cambiò la storia della fotografia

È morto il fotografo Robert Frank - uno dei più imPortanti del Novecento : Aveva 94 anni ed era famoso soprattutto per il reportage "The Americans", che cambiò la storia della fotografia

Lenovo - da IFA 2019 tutte le novità dei pc Portatili Yoga e ThinkBook : Lenovo approfitta dell’IFA per presentare le novità per le sue gamme di notebook, il filo conduttore è l’unione tra le richieste degli utenti, la risoluzione dei problemi evidenziati e le idee del team di Lenovo stessa, con l’idea di Notebook che cerca di avvicinarsi sempre più alle consuetudini che gli utenti hanno acquisito giornalmente con gli smartphone, diventando più “smart”. “La tecnologia e ...

Il #GreenDropAward Porta a Venezia76 le tavole inedite dei fumettisti celebri in difesa del clima [FOTO] : I classici del cinema reinterpretatisotto gli effetti del “climate change” da dodici noti fumettisti e illustratori italianisaranno esposti durante la76a Mostra d’arte cinematograficadi Venezia: da Visconti a Hitchcock, da Chaplin a Lean “rovinati” gli effetti del cambiamento climatico porteranno all’attenzione del grande pubblico gli effetti del climate Change e l’urgenza dell’adozione di politiche di mitigamento dei cambiamenti ...

Giordana Angi fa un’imPortante rivelazione : la reazione dei fan : Anticipazioni Amici: Giordana Angi svela il titolo del suo secondo album Oggi è stata una giornata davvero molto importante per Giordana Angi. Difatti l’ex concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, su instagram, ha fatto un annuncio importantissimo inerente al suo secondo album. Di cosa si tratta? In pratica Giordana ha dapprima pubblicato un suo selfie su instagram, e nella didascalia ha scritto: “Voglio ...

Roma - il possibile ritorno di De Vito Porta il gelo in Campidoglio. Lunedì riunione dei consiglieri. Ferrara : “Confido nel buon senso” : gelo sul Campidoglio. E un problema politico di difficile risoluzione. La sentenza della Cassazione che annulla l’ordinanza di arresto nei confronti di Marcello De Vito ha creato subbuglio a Palazzo Senatorio. Il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso dalla prefettura di Roma dopo l’arresto del 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, ha ottenuto una sorta di ...

Crisi di governo - Di Maio : “Non mi imPorta della poltrona. Il dialogo con i dem deve partire dal taglio dei parlamentari” : Un obiettivo certo, il taglio dei parlamentari, e nessun interesse “per la poltrona”. Così Luigi Di Maio, dopo l’ultima giornata di consultazioni, al termine della quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto “scelte chiare in tempi brevi”, racconta il suo punto di vista in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il leader dei 5 stelle non “si parla di poltrone”, ma di ...