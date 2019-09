Guardian | Guardiola difende Bernardo Silva dal post su Mendy

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo cheè stato costretto a cancellare ilsu Instagram in cui scherzava con l’amico e compagno di squadra, perché ilha suscitato molte reazioni ed è stato definito razzista, anche il tecnico del City, Pep, è stato chiamato ad esprimersi sulla questione Ilriporta che il tecnico ha difeso la “persona eccezionale” che èdalle accuse di razzismo. “Non so che cosa accadrà, ma dovrebbero concentrarsi su altri problemi perché non sanno di quale ragazzo stanno parlando.è una delle persone più adorabili che abbia mai incontrato in vita mia. Parla quattro o cinque lingue – questo è il modo migliore per capire quanto sia aperto – e uno dei suoi migliori amici è. È come un fratello per lui. L’immagine per i due non riguarda il colore della pelle. Haato una ...

napolista : Guardian: #Guardiola difende #BernardoSilva dal post su #Mendy “È la una persona eccezionale ed è chiaro che il po… -