Giovanni Minoli | l’ex direttore di Rai 2 e Rai 3 rivela | “Mia madre era una nazista | mi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L’exdi Rai 2 e Rai 3è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e nel corso dell’intervista ha ricordato la sua infanzia,ndo il difficile rapporto che aveva con la: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Miaera unasostanzialmente, innamorata di suo marito e basta. Una moglie, non era una– ha raccontato-. Non ci chiamava per nome, suonava un campanello. Un suono per il primo figlio, due per il secondo e così via. Ho ricevuto un’educazione molto severa, ma va bene così. Mi ha aiutato a non avere paura di niente. Neanche la Rai è stata peggio”. L'articolo, l’exdi Rai 2 e Rai 3: “Miaera una, mi chiamava con un campanello” proviene da Il Fatto Quotidiano.

