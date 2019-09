Di Maio deve guardarsi le spalle

Tasse - arriva lo stop di Di Maio "Il Governo deve abbassarle" : "Abbiamo come obiettivo quello di abbassare le Tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli". Il giorno dopo il dibattito sull'ipotesi di nuove Tasse da introdurre su merendine Segui su affaritaliani.it

Di Maio replica a Di Battista : “Pd deve guadagnarsi fiducia - presto prova in Parlamento” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, lancia la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, come possibile candidata alle elezioni regionali in Umbria in una eventuale coalizione con il Pd. E risponde ad Alessandro Di Battista e alle sue perplessità sull'alleanza con i dem: "Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento".Continua a leggere

Di Maio : "Salvini disse 'il governo deve cadere'" : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato uno degli ospiti della prima puntata di DiMartedì su La7 e, incalzato dalle domande del giornalista e conduttore Giovanni Floris, ha fornito qualche retroscena sull'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini, che ora sta facendo di tutto per ribaltare la narrativa e attribuire a M5S e Giuseppe Conte la fine dell'esecutivo gialloverde.Il 7 agosto ho ricevuto un sms da Matteo ...

Luigi Di Maio umiliato dal confessore don Giuseppe : "Deve dimostrare che a lui la poltrona non interessa" : Il padre spirituale di Luigi Di Maio, don Giuseppe Gambardella (Parroco della chiesa di San Felice in Pincis a Pomigliano d'Arco a Napoli) festeggia la fine dell'alleanza M5s-Lega. "L'accordo col Pd è merito anche di Luigi, contento che abbia ascoltato il mio consiglio, gliel'ho detto varie volte. O

Pd e M5S trattano. I dem : “Di Maio non è un problema - ma il vicepremier deve essere nostro” : I capigruppo riuniti. Orlando: «Nessun veto, il problema adesso è strutturale». Riprese anche le consultazioni al Quirinale. Meloni: in piazza il giorno della fiducia

VISTI DAL PD/ Oddati : ecco i 4 nodi che Di Maio deve sciogliere : L'incontro di ieri Zingaretti-Di Maio visto da uno degli uomini più vicini al segretario del Partito democratico. Che mette in guardia Renzi

Di Maio : "Taglio dei parlamentari si deve fare. Nel PD già litigano - si chiarissero le idee" : Proprio nei minuti in cui iniziava a Montecitorio l'incontro tra le delegazioni di MoVimento 5 Stelle e PD per cercare di trovare un accordo come richiesto dal Presidente Sergio Mattarella, Luigi Di Maio è stato avvistato dai giornalisti mentre andava a pranzo con alcuni suoi colleghi e gli è stata chiesta qualche dichiarazione, in particolare su quello che, al momento, è il nodo fondamentale nelle trattative, ossia il taglio dei ...

Crisi di governo - Di Maio : “Non mi importa della poltrona. Il dialogo con i dem deve partire dal taglio dei parlamentari” : Un obiettivo certo, il taglio dei parlamentari, e nessun interesse “per la poltrona”. Così Luigi Di Maio, dopo l’ultima giornata di consultazioni, al termine della quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto “scelte chiare in tempi brevi”, racconta il suo punto di vista in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il leader dei 5 stelle non “si parla di poltrone”, ma di ...

Luigi Di Maio - golpe interno al M5s : "L'hanno commissariato". E il peggio deve venire : fatto fuori : Nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle si compatta sulla posizione anti-Salvini ("Non è più un interlocutore credibile"), quello che nessuno può dire tra i grillini è che in questi giorni è avvenuto un golpe ai danni di Luigi Di Maio. Voci autorevoli, riportate dal Giornale, raccontano di come il c

Di Maio : "Salvini è pentito ma ormai la frittata è fatta | Ora è inutile che sbraiti - si deve dimettere" : Il vicepremier del MoVimento Cinque Stelle chiude le porte ai ripensamenti del leader della Lega: "Ha deciso lui di porre fine a questo governo, è inutile che adesso sbraiti"

Di Maio : il governo deve fare - sparate sopra le righe non fanno bene al Paese : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita ma è un dato di fatto che solo pochi minuti prima era stato Matteo Salvini a ribadire "io voglio un governo che fa le cose, altrimenti la parola va agli italiani". "Mi aspetterei muri e 'no' dalle forze di opposizione, ...