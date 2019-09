Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il 6 e 7 ottobre si terranno invece le elezioniperaltri due ex consiglieri della quota riservata ai pm., dimessosi dal Csm il 18 settembre, è uno dei magistrati al centro del "caso Palamara", l'inchiesta per corruzione legate alle nome del Csm condotta dalla Procura di Perugia sul pm romano Luca Palamara che ha portato alle dimissioni di cinque consiglieri togati su sedici, e all'addio anticipato alla magistratura del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio

fisco24_info : Csm, a dicembre suppletive-bis per sostituire il togato Criscuoli: Il 6 e 7 ottobre si terranno invece le elezioni… - laleggepertutti : Csm: Mattarella indice elezioni suppletive per sostituire Criscuoli, 8 e 9 dicembre (3) - - laleggepertutti : Csm: Mattarella indice elezioni suppletive per sostituire Criscuoli, 8 e 9 dicembre(2) - -