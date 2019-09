Carlo Verdone | l’autunno “è la mia stagione preferita | fosse per me l’estate la

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.ha rivelato: “Alcune tra le battute più celebri dei miei film sono nate grazie all’improvvisazione sul set. Ad esempio, da Borotalco, quella sulle olive greche fu improvvisata. Non era scritta così. E’ nata grazie a Brega che si inventò che queste olive erano greche. E io lo rimarcai, venne fuori una cosa che ha fatto molto ridere. Con me sul set c’è sempre spazio per l’improvvisazione. Anche nell’ultimo film abbiamo improvvisato molto, è importante farlo, quando capita vuol dire che gli attori si divertono, stanno nella parte, si sentono a loro agio. La maggior parte delle risate che il pubblico si è fatto con i ...

AgenziaOpinione : RAI RADIO2 – I LUNATICI * CARLO VERDONE: « LA ROMA? NON FIRMO PER IL QUARTO POSTO, NON PONIAMOCI LIMITI e FINALMENT… - leonardopariss : Carlo Verdone e l'ultimo pranzo con Sordi: 'Non ci si scandalizza più di niente!' - sghi29 : RT @SkalRockblock: Sulla pubblicità in tv CR7 quando dice 'sgegli egampus...sgegli il meglio' me ricorda Carlo Verdone quando casca dal ves… -