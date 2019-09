Umbria | Zingaretti | ' da Fora scelta di generosità | gli fa onore'

Umbria - il candidato di PD e M5S è Vincenzo Bianconi. La soddisfazione di Di Maio e Zingaretti : Il MoVimento 5 Stelle e il PD hanno trovato l'accordo sul candidato alle elezioni regionali in Umbria. A presentarlo è Luigi Di Maio con un lungo post su Facebook in cui spiega:"Il candidato civico che il MoVimento 5 Stelle sosterrà alle elezioni regionali in Umbria sarà Vincenzo Bianconi, 47 anni, presidente umbro di Federalberghi e soprattutto imprenditore nel settore della ricezione turistica di Norcia. Ha vinto premi internazionali ...

Elezioni Umbria - candidato di M5s e Pd è presidente Federalberghi. Di Maio : “È la persona giusta”. Zingaretti : “Nome forte” : Dopo le rinunce e i passi indietro di Francesca Di Maolo eStefania Proietti c’è una candidatura alla presidenza dell’Umbria. Su cui M5s e Pd convergono. Si tratta di Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi. L’imprenditore di Norcia si presenta dicendo di essere “innamorato” della sua terra: “È ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di ...

Bruno Vespa smaschera Renzi : "Se Nicola Zingaretti perde in Umbria - non si dispera" : Il 27 ottobre si vota in Umbria e Pd e Movimento 5 stelle dovranno vedersela con la Lega. "La lealtà di Renzi è fuori discussione, ma se vincesse la Lega indebolendo Zingaretti non credo che il Matteo fiorentino avrebbe una crisi di disperazione", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno.

Zingaretti : Umbria?No automatismo con 5s : 16.27 Dall'accordo con il M5s sull'Umbria "nessun automatismo per le Regionali". Lo afferma il leader Pd Zingaretti, su Skytg24. "Ogni Regione - prosegue - dovrà decidere sulla base delle proprie leadership, dei propri contenuti. Ma c'è una vocazione unitaria a provarci" per "un futuro del Paese non fondato sull'odio" ed è un "fatto positivo". Basta "litigio permanente". "E' finita la stagione degli sgambetti, degli odi, dei veti", ...

Umbria : Zingaretti - 'per Italia superiamo differenze' : Roma, 21 set. (AdnKronos) - Il dialogo con il M5S sull'Umbria "è un fatto positivo, si sta verificando se esistono le condizioni per governare insieme. E' utile per l'Italia e questo sta avendo il sopravvento anche sulle differenze". Lo afferma il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite de L'Inter

Umbria : Zingaretti - ‘per Italia superiamo differenze’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il dialogo con il M5S sull’Umbria “è un fatto positivo, si sta verificando se esistono le condizioni per governare insieme. E’ utile per l’Italia e questo sta avendo il sopravvento anche sulle differenze”. Lo afferma il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite de L’Intervista di Maria Latella, su Skytg24. L'articolo Umbria: Zingaretti, ‘per Italia superiamo ...

Umbria : Zingaretti - ‘per Italia superiamo differenze’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il dialogo con il M5S sull’Umbria “è un fatto positivo, si sta verificando se esistono le condizioni per governare insieme. E’ utile per l’Italia e questo sta avendo il sopravvento anche sulle differenze”. Lo afferma il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite de L’Intervista di Maria Latella, su Skytg24.L'articolo Umbria: Zingaretti, ‘per Italia superiamo ...

Umbria : Zingaretti - 'ci sono condizioni per forte candidatura unitaria' : Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Sull'Umbria sono fiducioso. Ci sono le condizioni con lo sforzo di tutti per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l'Italia". Lo scrive Nicola Zingaretti su Twitter.

Umbria : Zingaretti - ‘ci sono condizioni per forte candidatura unitaria’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Sull’Umbria sono fiducioso. Ci sono le condizioni con lo sforzo di tutti per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l’Italia”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Twitter. L'articolo Umbria: Zingaretti, ‘ci sono condizioni per forte candidatura unitaria’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Umbria : Zingaretti - ‘ci sono condizioni per forte candidatura unitaria’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Sull’Umbria sono fiducioso. Ci sono le condizioni con lo sforzo di tutti per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l’Italia”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Twitter. L'articolo Umbria: Zingaretti, ‘ci sono condizioni per forte candidatura unitaria’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

M5S-Pd - prove di alleanza. Di Maio : «Patto civico in Umbria». Zingaretti ai suoi : «Errore dividersi» : Dopo l'intesa a livello nazionale democratici e 5 stelle provano a cercare una convergenza anche a livello locale. Luigi Di Maio scioglie la riserva ed annuncia la disponibilità a...

Di Maio propone il "patto civico" in Umbria : Zingaretti strizza l'occhio : In vista delle elezioni regionali in Umbria, il leader dei 5 stelle propone di ''lasciare spazio ad una giunta civica''...

Di Maio propone al Pd il "patto civico" in Umbria : Zingaretti strizza l'occhio : In vista delle elezioni regionali in Umbria, il leader dei 5 stelle propone di ''lasciare spazio ad una giunta civica''...

Di Maio lancia patto civico per l'Umbria. Zingaretti : «Avanti con il confronto» : Fare «un passo indietro per lasciare spazio a una giunta civica». È la proposta di Luigi Di Maio per le regionali in Umbria. «Per rigenerare il patto di...