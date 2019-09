Taylor Mega | la confessione choc | «Da quando avevo vent’anni soffro di bulimia»

Giorgia Caldarulo : "Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi - è superficiale" : Giorgia Caldarulo, la social influencer che è stata paparazzata durante un bacio appassionato con Taylor Mega, scatenando la gelosia e la rabbia di Erica Piamonte, l'ex concorrente del Grande Fratello 16 con cui la Mega si stava frequentando fino a poco tempo prima, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.Giorgia Caldarulo ha esordito, replicando alle parole poco carine di Erica Piamonte che il ...

Mattino Cinque Taylor Mega sono bulimica per colpa dello stress : L’influencer ed ex naufragaTaylor Mega ospite a “Mattino Cinque” ha rivelato di soffrire di bulimia, anche se è a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la Mega ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non indurre le sue fan a seguire una dieta scorretta. L’influencer ha spiegato di cadere vittima del disturbo soprattutto nei momenti ...

Taylor Mega nei guai - parla il paparazzo : "Storie con le ragazze? Tutto finto - è show" : L'influencer accusata di aver messo in piedi una "fiction" con Erica Piamonte e Giorgia Calderulo per ottenere visibilità

Taylor Mega soffre ancora di bulimia - la rivelazione a Mattino Cinque : Taylor Mega soffre ancora di bulimia. È la stessa influencer ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi a rivelarlo nella trasmissione Mattino Cinque, riprendendo alcune considerazioni fatte pubblicamente già nelle scorse settimane. Nonostante sia a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la ventiCinquenne ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non ...

Erica Piamonte a “Pomeriggio Cinque” : “Taylor Mega mi tradiva con Giorgia” : “Io e Taylor questa estate abbiamo passato un sacco di tempo insieme: abbiamo fatto tante vacanze, dormivamo nella stessa stanza e facevamo tutto il resto”. A parlare a “Pomeriggio Cinque” è Erica Piamonte, ex concorrente del “Grande Fratello 16” che racconta di aver saputo proprio dal programma del tradimento di Taylor Mega con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Giorgia Caldarulo. Spiegando ...

Erica Piamonte : "Taylor Mega? Non capisco come possa piacerle Giorgia. E' moscia" (video) : Erica Piamonte, per la prima volta, rompe il silenzio, attorno al triangolo che la vede protagonista assieme a Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, paparazzate, la scorsa settimana, durante un bacio pubblico. L'ex gieffina, ospite, oggi, a 'Pomeriggio 5' ha svelato la propria versione dei fatti: Erica: Non eravamo fidanzate ufficialmente. All'inizio, era fidanzata con un ragazzo. Io e lei abbiamo passato l'estate insieme. Dormivamo assieme e ...

“Sto male”. Taylor Mega - la confessione a Mattino 5. Federica Panicucci gelata : Una notizia che ha fatto saltare sulla sedia tanti. Taylor Mega lo aveva detto qualche tempo fa e solo oggi ha deciso di parlare a cuore aperto. Taylor Mega lo ha confessato a Mattino 5: “Soffro di bulimia”, ha confermato. A Federica Panicucci spiega di non aver preferito continuare a restare in silenzio su questo suo problema per evitare di influenzare male coloro che la seguono. Taylor afferma di soffrire di bulimia da quando aveva 20 anni. Da ...