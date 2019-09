Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019)(foto: Olly Curtis/Future via Getty Images) La Corte di giustiziaha stabilito cheha l’obbligo di applicare ilin Europa ma non a livello globale. Con la sentenza del 24 settembre i giudici del Lussemburgo mettono fine a un contenzioso iniziato nel 2016, quando la Commission nationale de l’informatique et des liberté, l’autorità francese per la privacy, aveva chiesto al colosso di Mountain View il pagamento di una multa da 100mila euro per non aver cancellato anche nel resto deli contenuti che in Europa sono tutelati dal. La parola sulla deindicizzazione dei contenuti a livello globale era poi passata alla Corte, la quale ha stabilito oggi cheha ilre di rispettare quella norma soltanto entro i confini comunitari,la legge è in vigore dal 2014, mentre può lasciare accessibili gli stessi ...

marcoscialdone : 'Secondo l'Unione europea, Google non dove garantire il diritto all’oblio in tutto il mondo'. Grazie a @wireditalia… - MilanoCitExpo : Secondo l’Unione europea, Google non dove garantire il diritto all’oblio in tutto il mondo… - DorianaCantoni : Ho avuto ieri un dialogo surreale con una che si professa di sinistra, aperta a tutto e tutti, e intanto mi ha chie… -