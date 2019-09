Nations League | la Uefa annuncia l’ampliamento | 16 squadre nelle leghe A | B e C

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Laavrà una nuova struttura dall’edizione 2020/21, con 16A, B e C mentre sette nella Lega D. Leverranno assegnate alledi riferimento in base alla classifica generale dopo l’edizione inaugurale 2018/19 di. Questa modifica al format segue un processo di consultazione che ha coinvolto tutte le 55 federazioni nazionalie rispecchia il loro desiderio di diminuire ulteriormente il numero di partite amichevoli. Inoltre, tale modifica migliorerà l’equità sportiva in quanto tutte ledello stesso girone disputeranno la loro ultima partita lo stesso giorno e alla stessa ora. In più, il numero di partite ufficiali durante la fase di campionato della competizione passerà da 138 a 162, aumentando così il valore commerciale della competizione. Resta invece invariato il format vincente ...

