La Juve soffre ma vince in rimonta a Brescia

La Juve soffre ma passa. Brescia piegato per 2-1 - Pjanic firma la rimonta : Una Juve di carattere, rimonta il Brescia e per una notte si riporta da sola al comando della classifica in attesa di Inter-Lazio. Nell'anticipo della 5/a giornata di Serie A i bianconeri di Maurizio Sarri si impongono per 2-1 in casa della Rondinelle di Eugenio Corini, al termine di una gara diffic