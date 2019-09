I nomi più originali per un bambino

Draghi : «Il rallentamento economico è più lungo del previsto» : Il governatore della Bce ha espresso nuova preoccupazione per la situazione congiunturale dell’Unione europea. Per alleggerire il compito dell’istituto monetario nel rilanciare l’economia, l’economista ha chiesto ai paesi di mettere mano ai bilanci

I nomi femminili più originali per la tua bimba : Quali sono i nomi femminili più particolari e originali per una bambina? Quando scoprono di aspettare un figlio i futuri genitori iniziano a pensare al nome che gli daranno. Le opzioni fra cui scegliere sono tantissime, soprattutto quando si tratta di femmine. Esistono infatti diversi nomi femminili belli e particolari, che hanno un significato profondo, sia italiani che stranieri, ma anche antichi e composti. Scopriamo insieme una lista ...

Huawei rilascerà smartphone 5G più economici già a partire dal prossimo anno : Huawei si impegnerà a portare smartphone compatibili con il 5G anche nelle fasce di mercato più basse già a partire dal 2020. L'articolo Huawei rilascerà smartphone 5G più economici già a partire dal prossimo anno proviene da TuttoAndroid.

Su migranti e crescita economica Italia e Francia ora sembrano andare più d'accordo : migranti, Libia, crescita economica: Roma e Parigi cercano convergenze, dopo mesi di aspra polemica, e aprono la via al disgelo riscoprendo quella che Emmnanuel Macron, ricevuto a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, ha definito "un'amicizia indistruttibile" che sarà rinsaldata anche dal punto di vista culturale il prossimo anno con un vertice in Italia. "Sono lieto di ritrovarla qui, caro Giuseppe, qui a Roma", ha esordito il ...

Migranti - sbarchi autonomi a Lampedusa : più di 100 arrivati oggi - hotspot sovraffollato : Continuano gli sbarchi autonomi a Lampedusa: oggi sono approdate nel porto dell'isola tre imbarcazioni, con a bordo, in totale, più di 130 persone. Nello sbarco più importante su un barcone di legno erano presenti 102 persone, tra cui anche quattro donne incinte. L'hotspot di Lampedusa è pieno e i Migranti vengono trasferiti anche in altri centri.Continua a leggere

Astronomia : scoperta la stella di neutroni più densa del cosmo : scoperta una stella di neutroni a circa 4.600 anni luce dalla Terra: ha un diametro di soli 30 km, e racchiude una massa 2,17 volte il Sole, cosa che la rende l’oggetto più denso del cosmo. le caratteristiche della stella sono state descritte su “Nature Astronomy” dal gruppo dell’Università della Virginia Occidentale, coordinato da Maura McLaughlin e Duncan Lorimer. J0740+6620 è una stella di neutroni rotante, una pulsar, ...

Al Milano Green Forum un sistema più efficiente per economia circolare : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Un progetto culturale che mira a informare e formare la società civile su un cambiamento già in atto di cui sempre più siamo chiamati ad essere interpreti. Questo il tema della prima edizione di ‘Milano Green Forum 2019’, organizzato al MiCo, proposto come laboratorio per riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo settore e cittadini sul tema Ambiente. Il Forum ...

Città più care e più economiche d’Italia : ecco quali sono : La Città più cara d'Italia è Modena, dove a causa di un aumento dell'inflazione dell'1,1 per cento si è registrato un incremento dei prezzi di 307 euro su base annua. Seguono Bolzano e Bari. Le più economiche sono invece Bologna, Ravenna e Ancona, dove il costo della vita è addirittura sceso. Bene anche Livorno, Perugia e Cagliari.Continua a leggere

ELEZIONI IN TUNISIA/ La crisi economica dà più forza ai fondamentalisti : Si vota per il primo turno dele ELEZIONI destinate a scegliere il nuovo Presidente della TUNISIA. I risultati sono imprevedibili

Astronomia : il buco nero nel cuore della Via Lattea sempre più vorace : Un’interessante scoperta è stata effettuata dagli astrofisici guidati da Andrea Mia Ghez, dell’università della California a Los Angeles: le osservazioni hanno rilevato che il buco nero al centro della Via Lattea, Sagittarius A*, diventa sempre più vorace, e si è giunti a questa conclusione analizzando le variazioni della luminosità rilevate per la prima volta dopo 24 anni di osservazioni. I ricercatori – si spiega su The ...

Spazio e difesa dell’ambiente : un binomio sempre più stretto : Sguardi elettronici che vegliano costantemente sullo stato di salute della Terra e ne osservano tutte le caratteristiche (vegetazione, terreni, acque territoriali, ecc…) ad ogni latitudine: sono questi i compiti dei satelliti che operano nel settore Osservazione della Terra, fornendo dati utili e applicazioni per cercare di porre un freno alle bizzarrie del cambiamento climatico e per amministrare con oculatezza un patrimonio ambientale divenuto ...

Commissione Ue - con Gentiloni all’Economia l’Italia sarà più forte in Europa? Non facciamoci illusioni : Una Commissione europea più forte? Più simpatica, forse, con una presidente e 12 donne a renderla la più paritetica di sempre; e più fresca, certo, perché il presidente uscente Jean-Claude Juncker e alcuni suoi commissari sono giunti a fine mandato proprio “cotti”. Sui contenuti, però, la si misurerà da quello che farà: buone premesse ce ne sono, come il riconoscimento della necessità di riformare gli accordi di Dublino sulla ...

Batteria al litio più economiche - sicure e leggere grazie a uno studio statunitense : I ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno trovato una possibile soluzione all’impiego di materiali rari e costosi per la fabbricazione delle batterie agli ioni di litio, presenti in tutti gli accessori hi-tech, dagli smartphone agli smartwatch. Pochi lo sanno, ma l’impennata nella diffusione di prodotti a Batteria negli ultimi decenni ha messo a dura prova la disponibilità mondiale di cobalto e nichel, i due metalli ...

La cucina italiana è la più influente del mondo - scrive l'Economist : È la cucina italiana la più influente sulle tavole internazionali. Condizionandole. Tanto che viene spontaneo chiedersi: cosa sarebbe, in effetti, il nostro mondo, dal punto di vista squisitamente alimentare, se non esistesse la cucina italiana? L'interrogativo nasce spontaneo sulla base di un grafico pubblicato nelle scorse settimane dal settimanale inglese The Economist, che evidenzia il valore economico di ciò che si mangia nei ristoranti e ...