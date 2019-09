Polpette al sugo | la ricetta semplice e veloce

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Lealsono la diretta conseguenza della polpetta originaria, di cui si trova già traccia nel Quattrocento, astuto stratagemma per riutilizzare avanzi di carne, pesce, verdure o formaggi. Per non parlare del pane. Le origini della-base sono piuttosto incerte, ma se ne trova comunque traccia a partire dal Quattrocento, nel Libro de Arte Coquinaria di Maestro Martino, cuoco di Camerlengo Patriarca di Aquileia, in cui «l'arte» era quella di cucinare le carni di animali diversi. E qui occorre una premessa: è vero che la polpetta di carne, all'inizio, era fatta con quel che restava dell'arrosto e del lesso, ma col tempo lasi è evoluta da molti punti di vista, dimostrando infine che la carne trita cruda (vedremo in seguito quale) è di gran lunga la soluzione giusta. Quella cotta, semmai, può essere impiegata per realizzare la farcia della pasta ripiena. Quanto al ...

