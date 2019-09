Overland | il titolo survival a turni ambientato in uno scenario post-apocalittico | è

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019) Se amate gli scenari-apocalittici, allora questo gioco fa al caso vostro.è unbasato su un gruppo di persone da gestire, nella loro fuga a bordo di una macchina lungo gli Stati Uniti.Nel gioco combatterete creature spaventose, soccorrere sopravvissuti appiedati e frugare alla ricerca di provviste come benzina, kit di soccorso e armi. Avrete la facoltà di scegliere dove dirigervi, che sia allo scopo di potenziare la vostra macchina o di salvare un cane. Tuttavia ogni azione ha le sue conseguenze. Preparatevi a cavartela per un pelo, a fughe drammatiche, decisioni ardue, a discutere se salvare o no un cane e alla fine del mondo.Nel gioco dovrete stare attenti a non fare il minimo rumore: le creature presenti sono molto sensibili ai suoni e c'è il rischio di attirarne molte. Ad aiutarvi in questa impresa ci saranno armi, oggetti, kit di pronto soccorso e ...