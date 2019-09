Ora l' industria dell' auto Ue trema Strada in salita per la manovra

Industria - fatturato e ordini ancOra giù : Industria ancora in crisi nel quadro di un'economia che ristagna. Prosegue anche a luglio il calo degli ordini e del fatturato Industriale italiano che fa registrare un -0,5% rispetto al mese precedente e -0,6% tendenziale, rispetto a luglio 2018. Il dato è corretto per gli effetti di calendario, spiega l’Istat nel diffondere i dati.Il calo congiunturale è la sintesi di una flessione sia sul mercato interno (-0,6%) sia su quello estero ...

Aeronautica Militare e Cnr : siglato accordo quadro di collabOrazione con industria e università per il lancio di piccoli satelliti : Martedì 17 settembre presso la della Casa dell’Aviatore a Roma, alla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Prof. Massimo Inguscio, e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ha avuto luogo la firma dell’accordo quadro per la collaborazione finalizzata all’avvio di progetti volti a sostenere lo sviluppo della tecnologia di lanciatori di piccoli satelliti innovativi da ...

Industria - ancOra in calo la produzione : 11.53 La produzione Industriale continua a diminuire e a luglio registra un calo dello 0,7% sia su base mensile che su base annua. Lo comunica l'Istat. E' la seconda flessione congiunturale consecutiva e il quinto mese consecutivo di contrazione tendenziale. Positivi i dati tendenziali dei settori dell'energia (+5,8%) e beni di consumo (+0,9%). Le flessioni tendenziali più marcate si registrano nella fabbricazione di macchinari (-6,9%) e nelle ...

Industria : Lombardia - 16.500 lavOratori metalmeccanica coinvolti da crisi (+71%) : Milano, 9 set. (AdnKronos) - Aumentano cassa integrazione e licenziamenti nell'Industria metalmeccanica lombarda. Nel primo semestre dell'anno sono stati 16.502 i lavoratori coinvolti da situazioni di crisi, con un incremento del 71% rispetto alla fine del 2018. E i licenziamenti sono aumentati del

Cnh Industrial - scissione Iveco e Fpt dal 2021 : Exor rimane azionista di riferimento. Fiom : “Ora confronto su ricadute occupazionali” : Cnh Industrial separerà dal 2021 le attività di Iveco e Fpt. Nasceranno due gruppi globali – uno per veicoli commerciali e motori, l’altro per segmenti agricoltura, costruzioni e veicoli speciali – entrambi quotati, con sede legale ad Amsterdam e fiscale in Gran Bretagna. Il piano del gruppo Industriale italo-statunitense prevede un aumento del fatturato con un tasso di crescita del 5% all’anno e investimenti per un totale di 13 ...

Officina industriale 2.0 con i robot intelligenti capaci di collabOrare e gestire eventi imprevisti : Thomas è il nome del progetto finanziato dalla Commissione Europea per creare ambienti di lavoro in cui operano molti robot autonomi, mobili, capaci di collaborare, percepire l’ambiente che li circonda e, mediante il ragionamento, cooperare tra loro e con altre risorse di produzione, compresi gli esseri umani. I ricercatori di Grecia, Francia, Germania, Spagna e Lussemburgo hanno tempo fino al 2020 per concretizzare un’idea che sarà ...

Robot industriali personalizzati ed economici possono lavOrare con le persone senza ferirle - grazie a un chip : La convivenza fra Robot ed esseri umani in una catena di produzione può essere problematica, tanto che generalmente i Robot vengono chiusi in gabbie di sicurezza per ridurre il rischio di lesioni alle persone che vi lavorano vicino. Una possibile soluzione a questo problema è IMPROV, una sorta di “cassetta degli attrezzi” per l’assemblaggio di Robot sicuri. È stata sviluppata dal professor Matthias Althoff della Technische ...