Cosa sappiamo del computer che ha raggiunto la supremazia quantistica

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) Le componenti di unquantistico (Getty Images) Ingegneri, fisici e informatici aspettano con impazienza l’arrivo del mese prossimo, quando potranno accedere da remoto a un nuovo, formidabile, strumento: unquantistico da 53 qubit che permetterà loro di fare calcoli molto elaborati a una velocità fino a poco tempo fa inimmaginabile. Ilè opera di Ibm, l’azienda informatica che ha iniziato ad investire in questo settore nel 2016 e da allora ha lanciato 14 modelli, con questo. Il sistema non ha ancora un nome come il suo predecessore (il Q System One da 20 qubit, il primo ad avere una doppia natura scientifica e commerciale). Si sa però che sarà il più potente mai costruito da Ibm per una singola operazione, nonché il maggiore messo a disposizione per uso esterno. “L’unico obiettivo di questa comunità appassionata è raggiungere quello che io ...

jaestulip : bambam è veramente bravissimo e si vede che gli piace molto editare i video, sarebbe una cosa stupenda se la jype g… - tomtir : RT @bollettinoADAPT: #Esoscheletri. Cosa sappiamo (e cosa non sappiamo) delle potenzialità e dei limiti del loro uso. Dalla letteratura in… - stesco74 : @Nino_TheBest @GiuSette7 Non sappiamo cosa avesse in testa il commitente dei lavori perchè non ha mai spiegato i mo… -