Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sul Corriere della Sera, Paolofa il punto sugli arbitraggi della quarta giornata di campionato. Orsato è stato bravo a dirigere una gara difficile, scrive, e anche a sospendere il gioco per i cori razzisti contro Dalbert. Anche lui ha dovuto fare ricorso alla Var per il contatto di mano, involontario, di De Roon, che aveva indirizzato il pallone verso Pasalic pronto a segnare. Qualcosa che è parsa la copia del gol di Pjatek cancellato. Le nuove regole dell’Ifab, scrive, sono anche utili, ma sembrano dilatare il bisogno della tecnologia, con la conseguenza che si abbatte il valore arbitrale umano. “Già la sola tecnologia di soccorso, che condivido, ha scosso il calcio e gli arbitri che come è successo a Udine e Cagliari fischiano i rigori, entrambi inesistenti, con precipitazione, motivata questa da tensione verso regole discutibili”. La Var, scrive ...

napolista : #Casarin: la #Var corregge, ma perché non si riduce l’attesa per decidere sul #fuorigioco? La tecnologia ha scosso… - napolista : Casarin: tempi di recupero troppo lunghi a causa del Var. L’arbitro deve decidere più in fretta Sul Corriere della… -