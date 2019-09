Black Mirror Bandersnatch è la prima opera interattiva a trionfare agli Emmy Award

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019) Non possiamo parlare della vittoria di un videogioco a tutti gli effetti ma si tratta comunque di un avvenimento molto interessante quello che ha vistoaggiudicarsi undurante l'ultima edizione della celebre premiazione.Il particolare film creato da Charlie Brooker è per molti versi una versione rivista e aggiornata dei giochi FMV e di quelle opere raccolte sotto la categoria di "choose your own adventure". Proprio per questo motivo ci troviamo di fronte allaa portarsi a casa un, in questo caso come outstanding television movie, battendo nomi del calibro di Deadwood: The Movie, Brexit, My Dinner With Herve e King Lear.Naturalmente il dibattito sulla natura diè decisamente aperto: può essere considerato il primo videogioco a portarsi a casa uno si tratta di una definizione troppo tirata per i ...

Eurogamer_it : Black Mirror Bandersnatch è il primo videogioco a trionfare agli Emmy Award? #BlackMirror #Bandersnatch #Netflix #EmmyAward - drakesmad_ : Voglio nuovi episodi di Black Mirror. - cyberanimax : -