Scambia il padre per un cinghiale e lo uccide durante una battuta di caccia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Andrea Pegoraro Il giovane ha sparato in modo accidentale all'uomo perché credeva fosse il grosso suino che aveva visto poco prima tra i cespugli. Il dramma è successo nel salernitano Tragedia nel Salernitano. Un ragazzo di 34 anni avrebbeto ilper une gli ha sparato,ndolounadi. Il dramma è avvenuto in località Grammariello a Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno. Inutile il tentativo di salvare, l’uomo di 55 anni che è morto poco dopo lo sparo. Come riporta La Stampa, si è trattato di un errore che è stato fatale per il giovane. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, i cani dei duetori si erano accorti che unera presente nella boscaglia. L’uomo si è piazzato nella direzione di tiro del figlio. Il ragazzo ha sentito il rumore di rami secchi e i cani abbaiare e ha quindi sparato ...

