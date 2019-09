Sampdoria | Ferrero regolarmente allo stadio scortato dalla Digos

Cessione Sampdoria - i tifosi annunciano una nuova contestazione contro Ferrero : il comunicato : Cessione Sampdoria – “Sampdoriani, il momento è quanto mai delicato ma è in circostanze come queste che la nostra tifoseria è in grado di fare la differenza. Pertanto trasformiamo Marassi in una bolgia di tifo appassionata per cercare di uscire dalle innegabili difficoltà che stiamo attraversando”. Il comunicato è firmato dalla Federclubs e dai Gruppi della Sud che invitano tutti a dare un sostegno forte alla squadra nel ...

Sampdoria - altra aggressione al presidente Ferrero : deve intervenire la polizia : Non c’è pace per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un’altra aggressione (per fortuna solo verbale) nei suoi confronti è avvenuta nella serata di ieri, in un ristorante nella zona di Genova San Desiderio in cui il massimo dirigente blucerchiato si trovava insieme all’allenatore Di Francesco e al ds Osti. La notizia e’ stata anticipata dal Secolo XIX. Fuori dal locale si sono radunati una cinquantina di ...

Shock Sampdoria - nuove minacce al presidente Ferrero : l’ultimo episodio è inquietante : Momento da dimenticare in casa Sampdoria, il club blucerchiato ha iniziato veramente male la stagione, la squadra di Di Francesco non è ancora riuscita a muovere la classifica in più continua la pesantissima contestazione nei confronti del presidente Ferrero, nelle ultime ore si è verificato un altro brutto episodio. Sul cancello d’ingresso di Casa Samp è apparsa una scritta inquietante e minacciosa nei confronti del numero uno ...

Sampdoria - gravi minacce contro il patron Ferrero a Bogliasco : “infame guardati le spalle” : gravi minacce contro il patron della Sampdoria Massimo Ferrero: sul cancello di Casa Samp a Bogliasco spunta un’inquietante scritta Il malcontento dei tifosi della Sampdoria ha raggiunto un livello preoccupante. La mancata cessione della società e il momento di sbandamento in campionato con 3 sconfitte nelle prime 3 partite, hanno reso rovente l’ambiente doriano. Dalle semplici contestazioni però si è passati alle minacce. Nel ...

Cessione Sampdoria - Ferrero pungente : “Se uno vuole una squadra - la compra e se ne va. Cerchiamo di chiudere” : Cessione Sampdoria, esce allo scoperto il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Queste le sue parole a ‘La Domenica Ventura’ su Rai 2. “All’alba dei miei 150 anni, in cui ho venduto e comprato molte cose, penso che se uno vuole una squadra, fa un prezzo, la compra e se ne va. Come ha fatto Commisso con la Fiorentina, ha dato i soldi e ‘arrivederci e grazie’. Se ho chiesto 100 milioni? Io non ho ...

Cessione Sampdoria - nuovo striscione contro Ferrero : prosegue la contestazione : Cessione Sampdoria – Nuova protesta dei tifosi della Sampdoria contro l’attuale proprietà, quella di Massimo Ferrero. E’ ormai nota la vicenda della Cessione della società con il gruppo Vialli, che sembra sempre vicino all’acquisto, ma poi non se ne fa niente. Negli ultimi giorni le parti sembrano essersi nuovamente avvicinate. Oggi, un nuovo striscione di contestazione è stato affisso dai tifosi esasperati. A ...

Il comunicato di Ferrero : “Trattativa in esclusiva con la CalcioInvest per cedere la UC Sampdoria” : Il portale di Alfredo Pedullà riporta il comunicato dell’ormai ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Trattativa con la CalcioInvest guidata da Vialli. comunicato Ferrero – Come già anticipato giorni fa, la cordato guidata da Vialli, la CalcioInvest sta acquisendo la U.C. Sampdoria raccogliendo il testimone da Massimo Ferrero. La Sampdoria appartiene alla holding della famiglia Ferrero, “Holding Max srl” Il ...

Sampdoria – Apprensione a Genova : tifosi tentano il blitz al ristorante - Ferrero ‘salvato’ dalla sua scorta : Nervosismo e tensione a Genova: Massimo Ferrero costretto a sporgere denuncia nei confronti di un gruppo di tifosi Giornata movimentata per Massimo Ferrero: il presidente della Sampdoria è stato infastidito da un gruppo di tifosi, che hanno tentato un blitz al ristorante. Per proteggere il numero 1 blucerchiato è stato necessario l’intervento della scorta personale e dei funzionari della Digos per evitare un contatto tra le due parti ...

Cessione Sampdoria - paura per Ferrero : blitz dei tifosi in un ristorante [DETTAGLI] : Momenti di paura e ansia quelli che ha vissuto all’ora di pranzo il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. La situazione di stallo sulla Cessione del club alla cordata di imprenditori guidata da Gianluca Vialli ha esasperato i tifosi doriani che si sono radunati fuori dal ristorante dove il patron blucerchiato stava pranzando. La situazione è stata risolta dalla sicurezza privata del presidente e dall’intervento della Digos. ...

Cessione Sampdoria - il gruppo Vialli a Genova? Ferrero : “Qui solo per una semplice visita informale” : Cessione Sampdoria, prosegue la trattativa per il passaggio del club dall’attuale presidente Massimo Ferrero al gruppo guidato da Gianluca Vialli. A tal proposito, il numero uno dei blucerchiati ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla presenza dei rappresentanti della cordata nella città ligure. “Erano qui solo per una semplice visita informale – le parole all’Ansa di Ferrero – In tanti mi stanno ...

Cessione Sampdoria - Ferrero sbotta : “è la barzelletta dell’estate - non vedo l’ora che finisca questa tarantella” : Il presidente della Sampdoria è tornato a parlare della Cessione della società, auspicando una rapida conclusione di questa vicenda La questione relativa alla Cessione della Sampdoria continua a tenere banco, la trattativa tra Massimo Ferrero e il gruppo di imprenditori capeggiato da Gianluca Vialli prosegue, ma al momento è lontana da una conclusione. AFP/LaPresse Il numero uno blucerchiato ha provato a fare chiarezza nella serata di ...

Cessione Sampdoria - Massimo Ferrero se la prende con i tifosi : “insultarmi davanti ai bambini non è bello” : Il presidente della Sampdoria ha espresso il proprio disappunto per il comportamento nei suoi confronti dei tifosi doriani La trattativa per la Cessione della Sampdoria prosegue, Massimo Ferrero e il gruppo guidato da Vialli continuano a trattare per chiudere entro il mese di settembre. L’attuale numero uno del club doriano non ha però apprezzato il comportamento degli ultimi giorni mostrato dai tifosi, colpevoli di averlo insultato ...

Cessione Sampdoria - le parole di Ferrero : “Dispiaciuto per l’atteggiamento dei tifosi. Sarò felice se…” : “Io Sarò molto felice se Vialli deciderà di parlare con gli investitori al suo fianco per dare il giusto valore alla Samp. Un valore che io non ho mai aumentato e che anzi ho diminuito considerando il nome di Vialli e anche gli insulti che ho preso dai tifosi. Non vedo l’ora che questa telenovela finisca. Io non capisco il perché di questo atteggiamento dei tifosi, perché abbiamo sempre fatto bene”. Lo ha detto, ai ...

Sampdoria - dopo un anno di tira e molla Ferrero verso la cessione a Vialli. Dietro due finanzieri a capo di fondi d’investimento : Per uscire allo scoperto è servito un anno di tira e molla. Giovedì 22 agosto il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, e il consorzio di investitori che fa capo a Gianluca Vialli hanno diffuso il comunicato atteso dai tifosi, confermando l’esistenza di una trattativa, in stadio avanzato, per la cessione del club. Non solo: le parti annunciano di aver firmato una lettera d’intenti con cui si impegnano a confrontarsi in esclusiva per arrivare ...