Protezione Civile | i piloti del “Rescue Drones Network” si formano all’ENAV ACADEMY

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Mercoledì scorso una trentina diSAPR di RescueNetwork hanno partecipato ad un’intesa giornata di formazione presso l’ENAVdi Forlì che è un centro di eccellenza nazionale ed internazionale per la formazione e l’addestramento in ambito Air Traffic Management. L’evento è stato programmato anche grazie al fatto che il neo Presidente di RDN. Gianluigi Bo, dopo un passato da controllore del traffico aereo, è diventato formatore proprio presso il centro di forlivese. I corsisti sono stati ricevuti nella nuovissima sede da Fabio Olivetti, Head of Training Centre e da Fiorenza Mazzotti, Airport Training,.che hanno sottolineato l’importanza di momenti di formazione di livello specialistico per gli operatori di SAPR che necessariamente dovranno sempre più integrarsi anche culturalmente con il mondo manned. “La collaborazione tra RDN ed ENAV ...

iononrischio : ?? Siete pronti per #iononrischio2019? I nostri volontari sì e vi aspettano in piazza il 12 e 13 ottobre per illustr… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo: PROSSIME ORE, Allerta Arancione e Gialla della Protezione Civile per Forti Te… - bizcommunityit : In Sardegna ancora caldo e umidità, allerta Protezione civile per temporali -