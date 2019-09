Là dove c’era l’Expo ora c’è una città

Maltempo - violenti temporali e bombe d’acqua in Toscana : oltre 100mm di pioggia e temperature crollate a +18°C dove 48 ore fa c’erano +41°C : Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d’acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo come spiega l’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa non riuscendo, con i loro mezzi, a ...

