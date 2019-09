Studi di settore | ecco perché il Fisco può ancora usarli per i controlli

Accertamento fiscale : per avviarlo bastano gli Studi di settore secondo la Cassazione : Gli studi di settore tornano alla ribalta delle cronache economico -giudiziarie nonostante siano stati sostituiti dai famigerati Indici Sintetici di Affidabilità fiscale che tanti problemi stanno sollevando oltre ad uno sciopero della categoria dei commercialisti indetto per il prossimo 30 settembre per chiedere la loro totale disapplicazione almeno per l'anno di imposta 2019. Comunque sia, gli studi di settore, come ha statuito la Corte di ...