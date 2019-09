Donatella Versace al party dopo sfilata fa le cose in grande e non mancava nessuno

Eurogames Ilary Blasi look identico a Donatella Versace il web impazza : E’ andata in onda la prima puntata del nuovo programma di canale 5 “Eurogames” presentato da Ilary Blasi e Alvin. La Blasi impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su “Twitter” l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti dalla tv, la somiglianza tra le due è davvero impressionante. Ilary Blasi alla conduzione ha raccontato: «Ho voluto fortemente questo gioco, mi ...

Eurogames il look di Ilary Blasi è identico a quello di Donatella Versace : Ilary Blasi con Alvin conducono il programma “Eurogames” che è una edizione 2.0 dei vecchi Giochi senza Frontiere. La presentatrice impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su “Twitter” l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti dalla tv, la somiglianza tra le due è davvero impressionante. Ilary Blasi alla conduzione ha raccontato: «Ho voluto fortemente questo gioco, mi prendo ...

Ilary Blasi a Eurogames e la somiglianza che impazza sui social : «Sembra Donatella Versace» : Ilary Blasi nuova reginetta televisiva della trasmissione Eurogames con Alvin, in onda giovedì sera con la prima puntata su Canale 5. La moglie di Francesco Totti conduce il programma che è una edizione 2.0 dei vecchi Giochi senza Frontiere. La presentatrice impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su twitter l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti in alcuni fermi immagine ...

“Gaffe” Versace su Hong Kong - chiede scusa anche Donatella : Per scusarsi con i clienti cinesi dopo la gaffe delle t-shirt che non attribuiscono Hong Kong e Macao alla Cina, il brand italiano della moda ha messo in campo anche la stilista, Donatella Versace. "Sono profondamente dispiaciuta per lo sfortunato recente orrore commesso dalla nostra Compagnia e che è attualmente discusso su diversi canali social media", ha scritto in un comunicato Donatella Versace, ripubblicato anche sulla pagina Facebook ...

Versace - polemiche in Cina per una linea di t-shirt e felpe. Donatella costretta a scusarsi - merce subito ritirata dal mercato : Hong Kong e Macao indicate come città indipendenti e non parte della Cina. È la gaffe fatta da Versace che ha indicato così su alcune sue magliette e felpe le due metropoli asiatiche. Un errore che non è passato affatto inosservato e ha scatenato grandi polemiche in Cina, tanto da costringere Donatella Versace a scusarsi pubblicamente e ritirare subito dal mercato gli articoli incriminati. Dopo le accuse di Razzismo e sessismo contro la cultura ...

Versace fa infuriare la Cina - le scuse di Donatella : Nuova polemica per una casa di moda italiana in Cina, dopo quella su Dolce e Gabbana. I media cinesi hanno denunciato che su una t-shirt venduta da Versace nel Paese apparivano nomi di città con la nazione di appartenenza sbagliata, in particolare non venivano elencate Hong Kong e Macao come parte della Cina. Sui social Versace è stata accusata di attentare alla sovranità nazionale. “Mi dispiace profondamente per lo sfortunato errore ...

Gaffe in Cina per Versace - Donatella si scusa : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – Dopo le , ora tocca a Versace commettere una ‘Gaffe’. Su delle magliette e delle felpe vendute dalla casa di moda italiana, infatti, secondo quanto riferiscono i media cinesi, figuravano i nomi di Hong Kong e Macao come città indipendenti e non come città cinesi suscitando delle polemiche.“Sono profondamente dispiaciuta per il recente sfortunato errore che è stato fatto dalla nostra azienda e ...

Gaffe in Cina per Versace - Donatella si scusa : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – Dopo le , ora tocca a Versace commettere una ‘Gaffe’. Su delle magliette e delle felpe vendute dalla casa di moda italiana, infatti, secondo quanto riferiscono i media cinesi, figuravano i nomi di Hong Kong e Macao come città indipendenti e non come città cinesi suscitando delle polemiche.“Sono profondamente dispiaciuta per il recente sfortunato errore che è stato fatto dalla nostra ...

"Versace attenta alla sovranità nazionale". Polemica in Cina per una t-shirt. Donatella si scusa : Nuova Polemica per una casa di moda italiana in Cina, dopo quella su Dolce e Gabbana. I media cinesi hanno denunciato che su una t-shirt venduta da Versace nel Paese apparivano nomi di città con la nazione di appartenenza sbagliata, in particolare non venivano elencate Hong Kong e Macao come parte della Cina.Sui social Versace è stata accusata di attentare alla sovranità nazionale. “Mi dispiace profondamente per lo ...

Crepi l’avarizia. Donatella Versace si fa un “regalino” da 5 milioni di euro : La stilista compra la casa che ospitò Disney e Montale. È stata acquistata da Donatella Versace “La Verbanella”, una delle ville più prestigiose e famose del Lago Maggiore, meglio conosciuta come Villa Mondadori. La Versace si è tolta uno sfizio e si è comprata “La Verbanella”, una delle ville più prestigiose e famose del Lago Maggiore, meglio conosciuta come Villa Mondadori. Con una vista mozzafiato sulla Rocca di Angera, la Villa fu ...

Donatella Versace si compra per 5 milioni la villa di Ungaretti : le foto pazzesche : Questa meravigliosa villa che si affaccia sulle acque chete del Lago Maggiore, è stata abitata fin dagli anni Venti dai più celebri scrittori e letterati del mondo. Tra le sue stanze hanno passeggiato Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, e ancora penne d'oltralpe, come George Simenon e Thomas Mann.

Donatella Versace compra Villa Mondadori : È stata comprata dalla stilista Donatella Versace “La Verbanella”, una delle ville più prestigiose e famose del Lago Maggiore, più nota come Villa Mondadori.La Villa a Meina, recita una nota, sarebbe stata venduta per circa cinque milioni di euro. La Villa fu acquistata dalla famiglia Mondadori negli anni Venti e ha ospitato diversi nomi illustri tra cui Walt Disney, George Simenon, Thomas Mann, Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti, che nel ...

Donatella Versace compra Villa Mondadori per 5 milioni : anche Walt Disney tra gli ospiti : La stilista ha acquistato, per una cifra che sarebbe vicina ai 5 milioni di euro, la prestigiosa La Verbanella, la Villa sul Lago Maggiore che fu proprietà dei Mondadori e nel suo passato ha visto come ospiti illustri scrittori, da Giuseppe Ungaretti a Eugenio Montale. 1400 metri quadri, 50 stanze e 20 camere per la prestigiosa residenza situata a Meina.Continua a leggere