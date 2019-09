Al via l’Assemblea Onu sul clima | Greta Thunberg | “Noi giovani saremo inarrestabili”

Greta a New York per l’assemblea Onu - polemiche sul viaggio di ritorno : È per portare il suo messaggio verde negli Usa che Greta Thunberg è sbarcata a New York. Ha attraversato l’Atlantico a bordo del Malizia II, diciotto metri a emissione zero, di Pierre Casiraghi, accompagnata dal padre. L’attracco al North Cove Marina, il porticciolo vicino al World Trade, dopo una traversata di 5,5 mila chilometri durata quindici giorni e cominciata a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra, il 14 ...

M5s - al via l’Assemblea dei parlamentari. Di Maio : “Salvini ha fatto un disastro. Aprire al Pd? Dobbiamo affidarci a Mattarella” : Lo scorso 8 agosto Matteo Salvini ha chiamato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per annunciare quella che da lì a poco avrebbe tolto la fiducia al governo. “Ci disse che i suoi non volevano più andare avanti”. Lo ha raccontato – secondo quanto è filtrato alle agenzie di stampa – uno dei destinatari di quella telefonata, e cioè il capo politico del M5s aprendo l’assemblea congiunta dei parlamentari nell’auletta dei ...

Crisi di governo - Di Maio all’assemblea M5s : “via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...