Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) (Fermo immagine da Rai Play) “Quando mi sono rivista a casa mi sono sentita veramente male e offesa non solo per me ma per tutte le donne che, come ha detto, non sono state fortunate come me”., la donna che vive sotto scorta dopo che l’ex partner nel 2010 ha tentato di ucciderla e non ci è riuscito solo per caso, certo non per “rispamiarla” come paventato da Brunolo scorso 17 settembre, è intervenuta sull’che ha concesso appunto al conduttore di Porta a porta: “I tempi televisivi non mi hanno dato modo neanche di raccogliere le idee e di capire che le sue affermazioni potevano avermi disturbato“. E ancora: “Mi è stato chiesto di rivivere le fasi più truci dell’aggressione subita, senza quasi darmi modo diil motivo vero per cui mi trovavo in quello studio e senza che si cogliesse l’estrema drammaticità di quanto ...

repubblica : Donna sotto scorta per tentato femminicidio: 'Vespa mi ha offesa'. L'ad Rai: 'Fare chiarezza sulla vicenda' [news a… - MilanoCitExpo : Vespa, la Rai dedichi una puntata per spiegare l’assurda intervista a Lucia Panigalli… - gabbyacciani : Bruno vespa si dice sorpreso e indignato per le critiche alla sua intervista. Vedi, Bruno, se in fondo 20 minuti n… -