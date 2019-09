Torna a Pisa “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Saranno presentate martedì 24 settembre, alle ore 12 in Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di(Lungarno Pacinotti 43), le iniziativene di– Lae deiinche si terrà venerdì 27 settembre coinvolgendo tutta la città. L’iniziativa è promossa da Università di, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca. Il programmano – che avrà importanti appendici a Cascina, Livorno, Pontedera e Viareggio – fa parte della “European Researchers Night”, la manifestazione che la Commissione Europea promuove in tutta Europa per creare occasioni d’incontro trae cittadini e per diffondere la cultura scientifica. L'articolo“BRIGHT – Lae deiin Toscana” ...

notizieoggi_com : Il Pisa torna in serie B, la Triestina cede ai supplementari nello spareggio- - cascinanotizie : Torna a Pisa la 'Festa della Cultura Calabrese' dal 19 al 22 settembre - cascinanotizie : Pisa Buskers torna il 21 settembre 'occupando' cinque piazze -