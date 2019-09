Sciopero globale per il clima in 150 Paesi | al via la settimana di eventi dei Fridays for

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Unadi manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5milain tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati dafor Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al parlamento di Stoccolma. La loro campagna intende mobilitare i giovani del mondo intero per convincere politici e imprenditori ad adottare misure drastiche per bloccare l’aumento delle temperature provocato dalle attività umane. In tanti sono già scesi per le strade. Più di 300mila in Australia e poi Thailandia, Indonesia ed India. Manifestazioni e cortei sono in programma in 150del mondo, inclusi Giappone, Filippine ...

DavidSassoli : Comincia la settimana dello sciopero globale per il clima, che coinvolgerà ben 150 Paesi nel mondo. Un movimento ep… - Agenzia_Ansa : Iniziato lo 'sciopero globale' per il #clima, migliaia in piazza in tutto il mondo #ClimateStrike #Clima… - Tg3web : Si annuncia una settimana di mobilitazione dei giovani per il clima, in coincidenza con il vertice ONU che si terrà… -