Prigionieri | istantanee di corpi e luoghi senza Stato

(Di venerdì 20 settembre 2019) È uscito in questi giorni “” (Contrasto editore), nuovo libro di Valerio Bispuri, racconto fotografico incentrato sulla libertà perduta e che si aggiunge a “Encerrados” reportage realizzato nelle carceri sudamericane e a “Paco” sulla cocaina dei poveri che sta facendo stragi di giovani nei sobborghi delle grandi città sudamericane. Con questo “”, con i suoi 108 scatti in bianco e nero, Valerio Bispuri ci porta dentro Poggioreale, Rebibbia, San Vittore, l’Ucciardone, la Giudecca e in altri istituti di pena e ci fa incontrare la popolazione detenuta, donne e uomini, soprattutto uomini. “Non un lavoro di denuncia - precisa il fotografo - il mio è un lavoro antropologico, per capire chi sono e come si vive privati della libertà”. Un lavoro che è...

