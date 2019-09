Iraq, esplosione su minibus: 9 morti

Almeno nove persone sono rimaste uccise in seguito ad un'a bordo di unnei pressi della città sacra di Kerbala, in. Lo riferiscono responsabili locali per la sicurezza. Altri sei passeggeri del mezzo sono rimasti feriti nello scoppio, che si è verificato al passaggio di un checkpoint fra Kerbala e al-Hilla. Tutte le vittimesono civili e non è chiaro se si siatrattato di un attacco suicida. L'azione non è stata al momento rivendicata.(Di venerdì 20 settembre 2019)