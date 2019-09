Guidonia | durante lite uomo minaccia fidanzata e irrompe nel giardino scavalcando

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma – Aieri pomeriggio un 35enne locale ha dapprima insultato eto lasui social, per poi passare ad una irruzione neldel comprensorio dove abita la donna, non una ma ben due volte nel giro di poche ore. Nel primo caso l’ha approfittato del cancello del garage lasciato aperto, mentre nel secondo ha direttamente scavalcato la recinzione, giungendo in entrambe le occasioni fin davanti il portone di ingresso, provando poi a farsi aprire dallautilizzando un atteggiamento rabbioso e proferendo espressioni ingiuriose. L’è scappato solo dopo aver capito che erano state chiamate le Forxe dell’Ordine. Sono intervenute due pattuglie del commissariato di Tivoli, con gli agenti cheil secondo sopralluogo hanno sentito arrivare un auto ad alta velocità, constatando poi che si trattava del mezzo utilizzato ...

