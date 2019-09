È morto un bambino E anche una legge

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Giordano Bruno Guerri È la sciagura peggiore che possa capitare a un padre o a una madre, essere responsabili della morte - lenta e atroce - di un proprio figlio. Per di più piccolissimo, indifeso, che si fidava di noi. Uscire in auto per portarlo all'asilo e poi andare al lavoro. Invece, ecco i pensieri, le preoccupazioni, qualcosa di urgente da fare, qualcosa che si spezza nel tran tran quotidiano, e vai in ufficio dimenticando la gioia della tua vita nell'auto ben chiusa, sotto il sole. Sembra incredibile, eppure succede così spesso che fu un mio incubo costante - fino a pochi anni fa, fino a quando i miei figli non furono grandicelli - pensare che sarebbe potuto accaderea me, con tutte le cure che ho per loro. Sarà stato lo stesso per quel padre di Catania, che mentre lavorava tranquillo ha ricevuto una telefonata angosciata dalla moglie: «Ilnon è ...

