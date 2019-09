Cecilia Rodriguez | new look e bacio ‘saffico’ con Belen | “Pezzo di vita”

“Sposati in segreto”. Francesco Monte - la voce bomba sull’ex di Cecilia Rodriguez : Francesco Monte e la sua fidanzata Isabella De Candia sono ufficialmente sposati? È la clamorosa indiscrezione che sta circolando in queste ore. La voce di corridoio racconta che l’attore e influencer originario di Taranto si sia unito in matrimonio con la bella Isabella negli Stati Uniti, durante le vacanze trascorse in estate in California. Ma altre supposizioni sono ancora più incredibili: il matrimonio potrebbe essersi reso necessario perché ...

Cecilia Rodriguez offende Ignazio Moser : Stai attento! : C’è già aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Niente affatto. Infatti, anche se ogni tanto capita qualche battibecco, la coppia è più unita che mai. Dalla casa del Grande Fratello i due hanno fatto tanto strada e il rapporto con Ignazio è stato per Cecilia la riscoperta di se stessa, fiera di essere amata per quello che è veramente, con tutti i pregi e i difetti che sono propri di ogni persona. Ed è così che Instagram diventa il ...

Cecilia Rodriguez smentisce la crisi con Ignazio Moser : "Ma quale momento di crisi?!" avrà pensato Cecilia Rodriguez leggendo i rumors che sono corsi su di lei e Ignazio Moser con la quale fa coppia da 2 anni.Recentemente la bella argentina ha rilasciato delle dichiarazioni nella quale ha parlato di 'momenti no' che hanno fatto suscitare il web sull'ipotesi di rottura tra i due ma prontamente l'ex gieffina è corsa ai ripari tramite alcune Instagram stories per puntualizzare e chiarire la questione ...

Rivelo - iniziate le riprese della seconda edizione. Cecilia Rodriguez tra gli ospiti : Lorella Boccia Sono iniziate le registrazioni della seconda edizione di Rivelo, il programma di interviste in onda su Real Time e condotto da Lorella Boccia. Sulla base dei risultati della prima annata, Discovery ha confermato la trasmissione con una novità: due puntate in più rispetto al 2018. Saranno dunque otto gli appuntamenti totali. La formula di Rivelo non dovrebbe subire variazioni: attraverso l’intervista, gli ospiti della Boccia ...

Rivelo - iniziate le riprese della seconda stagione. Cecilia Rodriguez tra gli ospiti : Lorella Boccia Sono iniziate le registrazioni della seconda edizione di Rivelo, il programma di interviste in onda su Real Time e condotto da Lorella Boccia. Sulla base dei risultati della prima annata, Discovery ha confermato la trasmissione con una novità: due puntate in più rispetto al 2018. Saranno dunque otto gli appuntamenti totali. La formula di Rivelo non dovrebbe subire variazioni: attraverso l’intervista, gli ospiti della Boccia ...

Cecilia Rodriguez smentisce la crisi con Ignazio Moser : 'È la persona più bella del mondo' : Cecilia Rodriguez in queste ore ha smentito le voci circa una presunta crisi in corso con il fidanzato Ignazio Moser. La bella argentina, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha rispedito al mittente le false indiscrezioni circolate di recente. La sorella di Belen Rodriguez, dunque, ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale, sottolineando che alcune sue esternazioni sono state fraintese e che, a ...

Cecilia Rodriguez ‘offende’ Ignazio Moser : “Sei brutto - stai attento!” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Lei avverte: “stai attento” C’è aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Niente affatto. I due continuano a mostrarsi sui social sempre più innamorati. Nelle ultime stories di Instagram, Cecilia Rodriguez ha risposto di recente che Ignazio Moser è l’amore della sua vita, ma nelle ultime ore l’ex ciclista e prossimo concorrente di Pechino Express 2020 ha fatto ...

Cecilia Rodriguez sfogo : “Non sono in crisi con Ignazio e non è brutto!” : Ignazio e Cecilia in crisi? La showgirl argentina spiega tutto per evitare ulteriori pettegolezzi Cecilia Rodriguez ha parlato della sua storia con Ignazio Moser. Negli ultimi giorni, alcune sue frasi sono state fraintese e questo ha permesso ai più chiacchieroni di mettere in piedi pettegolezzi che, a detta della Rodriguez, non stanno né in cielo […] L'articolo Cecilia Rodriguez sfogo: “Non sono in crisi con Ignazio e non è ...

Francesco Moser Denigra Cecilia Rodriguez! : Francesco Moser parla di Cecilia Rodriguez e racconta anche il rapporto con la famiglia della ragazza. Ecco tutte le sue dichiarazioni a Storie Italiane… La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrava non fosse destinata a durare molto a lungo. Tali pronostici sulla coppia però non si sono realizzati e le cose tra loro vanno bene anche a distanza di due anni. Ora su Cecilia si è pronunciato Francesco Moser, padre del fidanzato ...

Cecilia Rodriguez porta Aspirina in passeggino : ferita alla zampa - la cagnolina non può camminare : Sono singolari le foto che vedono Cecilia Rodriguez o il compagno Ignazio Moser passeggiare a Milano mentre spingono il cane Aspirina in un passeggino. In realtà, non si tratta di un vezzo: la cagnolina ha subito un infortunio a fine agosto e non potrà camminare fino a quando non sarà completamente guarita.Continua a leggere

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - papà Francesco rivela : «Non è abituata alle faccende domestiche» : Il rapporto tra Cecilia Rodriguez e il futuro suocero non è mai stato idilliaco, ma qualche battuta di troppo attraverso i media rischia di farli arrivare ai ferri corti. «Cecilia non...

Cecilia Rodriguez arrabbiata con Ignazio Moser : cosa è successo : Cecilia Rodriguez nervosa per colpa di Ignazio Moser: il duro sfogo Iniziare la giornata con un dolce risveglio dovrebbe essere uno dei tratti fondamentali per affrontare con grinta e serenità le cose da fare, ma non per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen si è svegliata molto nervosa per colpa del compagno Ignazio Moser. cosa è successo? Cecilia ha affidato il suo sfogo sul suo profilo Instagram, che conta la bellezza di quasi quattro ...

Il padre di Ignazio Moser bacchetta Cecilia Rodriguez : Non è abituata ai lavori domestici : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più amate dello showbiz, ma il padre di lui, il ciclista Francesco Moser, ha ancora qualcosa da rimproverare alla nuora. Da sempre contrario al fatto che il figlio Ignazio abbia deciso di lasciare momentaneamente l’azienda vinicola di famiglia per dedicarsi al mondo dello spettacolo, il signor Moser non ha mai nascosto qualche remora nei confronti di Cecilia Rodriguez. Lei, sorella maggiore ...

“Non lo sa fare”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - aria di matrimonio. Ma il suocero “affonda” l’argentina così : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia bella e affiatata. Il loro amore è sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip quando Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. Dei due si è parlato fin troppo, quando erano nella casa. Il motivo? Le loro effusioni amorose che si spingevano oltre. Celebre su tutte è la scena dell’armadio, armadio dentro il quale non si è mai capito cosa accadde… A ogni modo, in pochi facevano ...